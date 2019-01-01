Bayern Münih, Robert Lewandowski ile kontrat görüşmelerine hazırlanıyor

Bavyera ekibinden ayrılacağı konuşulan Polonyalı golcünün sözleşmesinin uzatılması için görüşmelerin hazırlandığı açıklandı.

, Robert Lewandowski ile sözleşme uzatmak için görüşmelerin başlayacağını açıkladı.

Yıldız golcü hakkında, 'e transfer olacağı yönünde söylentiler yer alıyordu. Ancak, Bavyera ekibi sözleşmesi 2021'de sona erecek Lewandowski'yi daha uzun süre takımda tutmak istiyor.

Bayern Münih sportif direktörü Hasan Salihamidzic, Sport 1'e yaptığı açıklamada, "Lewa dünyanın en iyi golcülerinden. Sözleşmesini uzatmak istiyoruz ama acelede etmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonyalı golcüye övgüler yağdıran Salihamidzic, "Her maç gol atmak için çabalayan ve maça damga vurmak için oynayan bir oyuncu. Gerçek bir profesyonel. Çok sayıda oyuncu ile birlikte oynadım ama onun gibisini görmedim. Her zaman kazanmak istiyor." cümlelerini kullandı.

Lewandowski hakkındaki söylentileri de yanıtlayan Boşnak direktör, "Saydığım özelliklerinden dolayı gol atamayıp kazanamayınca memnuniyetsiz olması çok normal. Bu onu diğerlerinden ayıran bir durum." dedi.

Yıldız oyuncu, bu sezon ligde çıktığı 24 maçta 17 gole imza attı.