Bayern Münih, Leroy Sane'yi kadrosuna kattı

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Manchester City'den kanat oyuncusu Leroy Sane'yi renklerine bağladı.

Alman devi yaz transfer dönemine hızlı bir giriş yaptı.

Bavyera ekibi, forması giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı.

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Sane ile 5 yıllık sözleşme imzalayan Bayern Münih, İngiliz ekibine ise yaklaşık 50 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

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'de yıldızını parlattıktan sonra 52 milyon euro karşılığında Premier Lig'in yolunu tutan Sane, Manchester City formasıyla çıktığı 146 maçta 42 gol atıp ve 43 de asist yaptı.