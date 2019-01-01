Şampiyonlar Ligi

Bayern Münih - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Bayern Münih, sahasında Kızılyıldız ile karşı karşıya gelecek.

Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Sırbistan Ligi şampiyonu Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında kozlarını paylaşacak.

Allianz Arena'daki mücadeleyi İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.

Yeni sezonda ligde 4 maça çıkan Niko Kovac ve ekibi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 4. sırada yer alıyor.

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Vladan Milojevic'in öğrencileri ise 6 lig maçının hepsini kazandı ve 18 puanla 3. sırada bulunuyor.

İki ekip, son olarak 2007-08 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşmış ve Bayern Münih 3-2 galip gelmişti. 

Bayern Münih - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?

Bayern Münih ve Kızılyıldız'ı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22:00'da başlayacak.

Bayern Münih - Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Bayern Münih - Kızılyıldız mücadelesi, yalnızca beIN Connect'ten yayınlanacak.  

Maçı izlemek isteyenler, beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.

Bayern Münih - Kızılyıldız maçının İddaa oranları

İddaa bu maçta Bayern Münih galibiyetine 1.02 oran veriyor.

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Beraberliğin oranı 6.00 olarak belirlenmiş.

Kızılyıldız'ın galibiyetine ise 17.0 oran veriliyor.

Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.

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