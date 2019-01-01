Bayern Münih - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bundesliga şampiyonu Bayern Münih, Sırbistan Ligi şampiyonu Kızılyıldız ile Şampiyonlar Ligi B Grubu maçında kozlarını paylaşacak.
Allianz Arena'daki mücadeleyi İskoç hakem Bobby Madden yönetecek.
Yeni sezonda ligde 4 maça çıkan Niko Kovac ve ekibi, 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 8 puanla 4. sırada yer alıyor.
Vladan Milojevic'in öğrencileri ise 6 lig maçının hepsini kazandı ve 18 puanla 3. sırada bulunuyor.
İki ekip, son olarak 2007-08 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup maçında karşılaşmış ve Bayern Münih 3-2 galip gelmişti.
Bayern Münih - Kızılyıldız maçı ne zaman, saat kaçta?
Bayern Münih ve Kızılyıldız'ı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi B Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü oynanacak ve TSİ 22:00'da başlayacak.
Bayern Münih - Kızılyıldız maçı hangi kanalda yayınlanacak?
Bayern Münih - Kızılyıldız mücadelesi, yalnızca beIN Connect'ten yayınlanacak.
Maçı izlemek isteyenler, beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Bayern Münih - Kızılyıldız maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Bayern Münih galibiyetine 1.02 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 6.00 olarak belirlenmiş.
Kızılyıldız'ın galibiyetine ise 17.0 oran veriliyor.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.