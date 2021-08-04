Bayern Münih, Juventus’un yıldız oyuncusunu transfer etmek istiyor

Nagelsmann yönetiminde transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, Juventus’ta forma giyen ismi gözüne kestirdi.

Hansi Flick’le yolların ayrılmasının ardından rekor bedelle takımın başına Julian Nagelsmann’ı getiren Bayern Münih, transfer çalışmalarını da sürdürüyor.

David Alaba’nın ayrılmasıyla RB Leipzig’den Dayot Upamecano’yu transfer eden Alman ekibi, savunma hattını kuvvetlendirmeye devam etmek istiyor.

Sağ bek pozisyonuna da ekleme yapmak isteyen Bayern Münih, Juventus’ta forma giyen Danilo’yu gözüne kestirdi.

Neler yaşandı?

Sky Sport Italia’nın haberine göre Juventus, Bayern Münih’in ilgilendiği Brezilyalı sağ bek Danilo için 30 milyon euro talep ediyor.

Ayrıca Nagelsmann da Danilo’yu kendi oyun sistemine uygun bir bek oyuncusu olarak görüyor. Fakat Juventus, 2019 yılında Cancelo ile takasladığı Danilo’yu 30 milyon euro’dan aşağı bir fiyata bırakmamakta ısrar ediyor.

Serie A temsilcisinin bu talebini Bayern Münih’in yüksek bulması sebebiyle iki takım arasındaki görüşmeler durma noktasına geldi.

Danilo’nun kariyeri

2015 yılında Porto’dan Real Madrid’e transfer olan Danilo, İspanyol devinde geçirdiği iki yılın ardından Pep Guardiola’nın isteğiyle Manchester City’ye transfer olmuştu.

2019 yılında ise İtalyan devi Juventus’a transfer olan Brezilyalı oyuncu, son iki sezonda 56 Serie A karşılaşmasında görev yaptı ve üç gol dört asistlik bir performansa imza attı.

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