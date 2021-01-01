Bayern Münih Julian Nagelsmann öncesinde Erik ten Hag ile görüşmüş

Önümüzdeki beş yıl boyunca Julian Nagelsmann ile çalışacak olan Bayern Münih'in, Ajax'ın teknik direktörüyle de temas kurduğu öne sürüldü.

Hansi Flick'ten kulüpten ayrılmak istediğini açıklamasının ardından zaman kaybetmeden yeni teknik direktör arayışlarına giren ve Julian Nagelsmann ile anlaşan Bayern Münih'te Nagelsmann'ın tek alternatif olmadığı öğrenildi.

Voetbal International'ın haberine göre Alman devi Leipzig'in hocasından önce eski bir çalışanıyla temas kurdu.

Habere göre ilk olarak 2017'den bu yana Ajax'ı çalıştıran ve üç sezonda üç şampiyonluk yaşayan Erik ten Hag ile temas kuran Bayern Münih yönetimi buna rağmen tercihini 51 yaşındaki teknik adamdan yana kullanmadı.

Ten Hag, 2013-2015 yılları arasında Bayern Münih'in B takımını çalıştırmış ve Almanya'da görev yapmıştı.

Alman takımları ilgi gösteriyor

Öte yandan Ajax ile olan kontratını geçtiğimiz günlerde 2023'e dek uzatan başarılı çalıştırıcının tek talibi Bayern Münih değildi.

Leipzig, Borussia Dortmund ve Borussia Mönchengladbach'ın da ilgi gösterdiği Ten Haag'ın adı Jose Mourinho'nun ayrılmasının ardından Premier Lig takımlarından Tottenham ile de sıklıkla anılmıştı.

Erik ten Hag'ın çalıştırdığı Ajax, Hollanda Ligi'nin bitimine üç hafta kala Emmen'i 4-0'lık skorla geçmiş ve en yakın rakibi PSV Eindhoven'ın 14 puan önünde şampiyonluğunu ilan etmeyi başarmıştı.

Ten Haag 2018-2019 sezonunda takımını Şampiyonlar Ligi'nde finale çıkartmaya çok yaklaşmış ancak son saniyelerde Tottenham engeline takılmıştı.

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