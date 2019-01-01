Bayern Münih Hansi Flick'e emanet

Niko Kovac'ın yerine Bayern Münih'in başına geçen yardımcı antrenör Hansi Flick'in sezon sonuna kadar görevde kalacağı açıklandı.

'da bu sezon aldığı sonuçlarla taraftarına hayal kırıklığı yaşatan , 11. haftada Niko Kovac ile yollarını ayırmış ve göreve geçici olarak Hansi Flick'in getirildiğini duyurmuştu.

Bayern bugün yaptığı açıklamada ise Flick ile sezon sonuna kadar yola devam edeceklerini açıkladı.

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54 yaşındaki teknik adam Bayern'in başında 7'si Bundesliga'da olmak üzere 10 resmi maça çıktı. Flick bu maçların 8'inden galibiyetle ayrılmayı bildi. Şampiyonlar Ligi'ndeki 3 maçı da kazanırken 2 lig maçından ise mağlubiyetle ayrıldı.

Bayern Bundesliga'da geride kalan 17 haftada liderin 4 puan gerisinde 33 puanda bulunuyor.

Başkan Karl-Heinz Rummenigge, Hansi Flick'ten çok memnun olduklarını söylerken, "Sahada hem oyunumuzun kalitesi hem de elde edilen sonuçlar açısından olağanüstü bir gelişme oldu. Şampiyonlar Ligi'de ilk kez altı maçtan da galibiyetle ayrılarak yeni bir rekor kırdık ve Bundesliga'da zirve yarışına geri döndük" ifadelerini kullandı.