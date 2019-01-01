Bayern Münih gözünü kararttı: Nicolas Pepe için 80 milyon euro
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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'in formasını terleten Nicolas Pepe, bu sezon sergilediği performans ile Avrupa'nın dev kulüplerini peşinden koşturuyor.
beIN Sports Fransa'da yer alan habere göre, Fildişili oyuncunun sıradaki talibi Bayern Münih.
Habere göre, Alman devi genç yıldız adayı için 80 milyon Euro'ya yaklaşan bir bonservis ücretini gözden çıkardı.
Öte yandan, Bayern Münih'in forma sponsoru Adidas, Pepe'nin transferiyle yakından ilgileniyor ve anlaşma sağlanması halinde transfere dahil olabilir.
Pepe, bu sezon Lille forması altında 17 gol ve 8 asist yaparak 25 gole direkt katkıda bulunmayı başardı.