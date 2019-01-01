Bayern Münih - Dortmund maçı hangi kanalda? (9 Kasım 2019)

Bundesliga'da haftanın maçında iki dev kozlarını Allianz Arena'da paylaşacak.

Geçtiğimiz hafta alınan 5-1'lik maçı sonrası teknik direktör Nico Kovac ile yollarını ayıran , hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Dortmund ile karşılaşacak.

Henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan Bayern Münih'in başında geçici antrenör Hans-Dieter Flick görev yapacak.

9 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak.