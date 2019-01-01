Bayern Münih - Dortmund maçı hangi kanalda? (9 Kasım 2019)
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Getty / Goal
Geçtiğimiz hafta alınan 5-1'lik Eintracht Frankfurt maçı sonrası teknik direktör Nico Kovac ile yollarını ayıran Bayern Münih, hafta arasında Şampiyonlar Ligi'nde Inter karşısında unutulmaz bir geri dönüşe imza atan Dortmund ile karşılaşacak.
Henüz yeni bir teknik adamla anlaşmayan Bayern Münih'in başında geçici antrenör Hans-Dieter Flick görev yapacak.
9 Kasım Cumartesi günü saat 20:30'da başlayacak olan mücadele S Sport Plus ve S Sport 2'den naklen yayınlanacak.