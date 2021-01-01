Bayern Münih Dayot Upamecano transferi için Leipzig'e 42.5 milyon euro ödeyecek

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Bayern Münih, savunma hattı için aradığı oyuncuyu Bundesliga'dan buldu.

David Alaba ile yeni sözleşme için anlaşmaya varamayan Bayern Münih savunma hattını Leipzig'den Dayot Upamecano ile güçlendirmeye hazırlanıyor. Bundesliga devinin 22 yaşındaki Fransız oyuncuyla beş yıllık sözleşme için anlaşmaya vardığı öğrenilirken, sportif direktör Hasan Salihamidzic de bu transfer girişimini doğruladı.

Bayern Münih'in Upamecano için Leipzig'e 42,5 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödeyeceği öğrenildi. Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Upamecano, Leipzig'e 2017'de 10 milyon euro karşılığında Avusturya'nın Salzburg takımından transfer olmuştu. 2016-2017 sezonundan bu yana Bundesliga'da forma giyen oyuncu, beş sezonda 102 Bundesliga maçında forma giymişti.