Bayern Münih - Chelsea maçı da seyircisiz

Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircisiz oynatılmasına karar verilen maçların sayısı artıyor.

Koronavirüs salgını futbolu vurmaya devam ediyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda seyircisiz oynanmasına karar verilen maçlar arasına - maçı da eklendi.

Alman ekibi, 3-0 kazandığı ilk maçın Allianz Arena'daki rövanşına seyircisinden yoksun çıkacak. Eğer Bayern Münih turnuvada çeyrek finale yükselirse, nisan ayında Münih'teki maçın yine seyircisiz oynatılması planlanıyor.

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Bavyera eyaleti, bölgedeki futbol maçlarının 18 Nisan tarihine kadar seyircisiz oynanmasına hükmetti. 'nın diğer eyaletlerinin de benzer bir karar almaları bekleniyor.Ülkede şu an için futbol maçlarının iptali gündemde değil. Bir değişiklik yaşanmadıkça genel eğilim müsabakaların seyircisiz oynatılmasından yana.

Devler Ligi'ndeki - , PSG - Dortmund, - maçları da seyircisiz oynanacak.

Bayern Münih - Chelsea maçı 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23:00'te başlayacak.