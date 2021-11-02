Bayern Münih CEO'su Rummenigge Haaland'ın gelecek sezonki takımını açıkladı

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge önümüzdeki sezon hangi takımın formasını giyeceği büyük bir merakla beklenen Erling Haaland'ın 2022-2023 sezonunda da Dortmund'da oynayacağını öne sürdü. Alman futbolunun efsane ismi, bu iddiasını Dortmund'un sahibi Aki Watzke ile gerçekleştirdiği bir görüşmeye dayandırdı.

Bild için yazdığı köşe yazısında Watzke ile geçtiğimiz günlerde Münih'te espresso içmek için bir araya geldiğini belirten Rummenigge, Dortmund'un başkanının Norveçli yıldızı takımda tutma konusunda bir hayli iyimser olduğunu söyledi. Haaland Dortmund formasıyla çıktığı 69 maçta attığı 70 golle dikkatleri çekmişti.

City ve United takipte

Yaz transfer döneminde Harry Kane ve Cristiano Ranaldo gibi transfer hedeflerini kadroya katmayı başaramayan Manchester City'nin Haaland ile yakından ilgilendiği bilinirken, Manchester United'ın patronu Ole Gunnar Solskjaer de Molde'den eski öğrencisi olan Haaland'ı kadroya katmanın hesaplarını yapıyor.

Öte yandan Rummenigge'nin iddiasına rağmen gelecek yaz takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Haaland'ın yeni takımından beş yıllık bir sözleşme ve haftada yaklaşık 600 bin sterlin talep etmesi ve yıllık 35 milyon euro'dan fazla kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın da yüklü bir komisyon alması bekleniyor.

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