Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge: Andrea Agnelli ile birbirimizden farklıyız

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'den farklı olduğunu söylüyor.

Bayern Münih CEO'su Karl-Heinz Rummenigge, "Futbola bağlıyım, sadece paraya değil." diyerek Agnelli'ye gönderme yaptı.

Juventus'un da aralarında bulunduğu 12 büyük kulüp bir araya gelerek Avrupa Süper Ligi'ni kurduklarını açıkladı. Ancak Florentino Perez'in önderlik yaptığı bu projenin ömrü kısa sürdü.

İngiltere'den 6, İtalya ve İspanya'dan 3'er kulübün kurucusu olduğu projeden İngiliz kulüpleri önce olmak üzere bir bir geri adım atıldı.

Avrupa Süper Ligi ekipleri arasında bulunmayan Bayern Münih, Borussia Dortmund ve Paris Saint-Germain gibi ekipler taraftarların takdirini toplarken Bayern'in CEO'su Karl-Heinz Rummenigge futbola olan bağlılığını dile getiriyor.

Karl-Heinz Rummenigge ne söyledi?

Avrupa Süper Ligi hakkında Bild'e açıklamalarda bulunan Rummenigge, Juventus Başkanı Andrea Agnelli'yi hedef aldı.

"Süper Lig'i daha önce bilseydim, bundan kaçınmak için elimden gelen her şeyi yapardım."

"Kesinlikle tasfiye edilmiş bir proje, kabul edilemezdi ve hatalarını kabul eden kulüplerin artık, futbol ailesine geri dönmesi önemli."

"Agnelli başka bir neslin parçası ve benden farklı bir insan. Futbol oynadım ve sadece paraya değil futbola da bağlıyım."

Rummenigge, Avrupa Süper Ligi'nin futbol ailesini ikiye bölme endişesini de taşıdığını söyledi.

Florentino Perez'in ısrarı

Öte yandan Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in Avrupa Süper Ligi konusundaki ısrarı devam ediyor.

İtalyan basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre Real Madrid'in ve Avrupa Süper Ligi'nin başkanı Florentino Perez, Avrupa futbolunun patronu UEFA'ya dava açmaya hazırlanıyor.

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