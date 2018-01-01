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Bayern Münih, Cengiz Ünder transferi için Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Tottenham ile yarışıyor

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Avrupa'nın dev kulüplerini peşine takan Cengiz Ünder için Bayern Münih 50 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Cengiz Ünder'in adı dünya devleriyle anılmaya devam ediyor.

ESPN'in haberine göre Bayern Münih, Cengiz Ünder'i isteyen Arsenal, Manchester City, Manchester United ve Tottenham'ın bir adım önüne geçti.

Roma, Türk yıldızı için 50 milyon euro talep ederken, Bayern Münih 2019 yazında bu ücreti ödemek için hazırlıklara başladı.

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Cengiz Ünder bu sezon Serie A'da 2 gol kaydedip 4 de asist yaparken, Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

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