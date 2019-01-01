Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness: Oyuncular Kovac'ın gitmesini istiyordu

Bayern Münih Başkanı Uli Hoeness, teknik direktör Niko Kovac’ın gönderilmesinin ardında oyuncuların isteğinin bulunduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta ligde ’in ’a 5-1’lik skorla mağlup olması, koltuğu sallanmakta olan Niko Kovac ile yolların ayrılmasına sebep oldu.

Konuyla ilgili ZDF Sport Studio’ya açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Uli Hoeness “Takımdaki isimlerin Kovac’ın gitmesini istediğini söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

Hoeness, bu durumu, takım kaptanı Manuel Neuer’in Niko Kovac ve kardeşi Robert Kovac ile görüşmesinin altında yatan sebep olarak gösterdi.

Haberin devamı aşağıda

Alman ekip, Kovac’ın ayrılığının ardından geçici olarak takım başına getirilen Hansi Flick yönetiminde, önce UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Olympiakos’u 2-0 mağlup ederek son 16 turuna yükselmeyi garantiledi; ardından da ’daki dev randevuda konuk ettiği ’u 4-0’lık skorla geçmeyi başardı.

Alınan bu sonuçların Flick’in yerini korumasını sağladığını belirten Hoeness “Önümüzdeki haftalarda mutlaka Hansi Flick’in durumuyla ilgili görüşmeler yapacağız. Kesin olan tek şey var: aldığımız iki galibiyet sayesinde harika bir haftayı geride bıraktık” dedi.

Bundesliga’nın son şampiyonu Bayern Münih, 2019-2020 sezonunda 11 maç sonunda 25 puanlı lider Borussia ’ın 4 puan gerisinde bulunuyor.