Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer: Cristiano Ronaldo bizim için biraz yaşlı

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Cristiano Ronaldo’yu istedikleri şeklinde çıkan haberleri yalanladı.

’da geçtiğimiz hafta ’den liderliği devralan , ’yu kadrosuna katmayı düşünmüyor.

Geçtiğimiz günlerde 35 yaşına giren Cristiano Ronaldo’ya doğum günü hediyesi olarak bir araba hediye edilmişti. Bu arabanın 'nın Bavyera eyaletine bağlı Pfaffenhofen’e kayıtlı olması transfer söylentilerine konu olmuştu. Ancak Bayern cephesi bu iddianın gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

TZ’ye açıklamalarda bulunan kulüp başkanı Herbert Hainer, “Elbette basında birçok futbolcunun adı bizimle anılıyor. Ama Cristiano Ronaldo bizim için biraz yaşlı” ifadelerini kullandı.

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Hainer, Cristiano Ronaldo’yu ‘biraz yaşlı’ olarak nitelendirse de Portekizli yıldız bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor.

Bu sezon formasıyla 27 resmi maça çıkan 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Milli Takımı formasıyla EURO 2020 Elemeleri’nde de fırtına gibi esen Cristiano Ronaldo 8 maçta 11 gol atmıştı.