Bayern Münih Başkanı ateş püskürdü: David Alaba'nın yaptığı Bayern'e saygısızlık!

Avusturyalı oyuncunun Real Madrid'e imzası sonrasında yaşananlar Alman devinin tepkisine neden oldu.

Bayern Münih Başkanı Herber Hainer, Real Madrid'e imza attığı basın toplantısında İspanyol ekibinin armasını öpen David Alaba'nın bu davranışını 12 sene formasını giydiği Alman ekibine bir saygısızlık olarak nitelendirdi. Hainer, BILD'e yaptığı açıklamada Avusturyalı stoperin davranışının kendisini fazlasıyla şaşırttığını ifade etti.

Alaba'nın Bayern Münih'te geçirdiği süre boyunca birçok önemli başarıya imza attığının altını çizen Hainer, "Gerçek şu ki bu durum beni şaşırttı. Real Madrid'e transfer olsa da gittiği takımda herhangi bir geçmişi olmayan bir oyuncunun bu şekilde davranmasını tuhaf buluyorum" ifadelerini kullandı ve hayal kırıklığını gizlemedi.

Bayern'de 10 Bundesliga şampiyonluğu yaşadı

29 yaşındaki stoper 2009'da Bayern Münih altyapısına adım atmış ve kulüpte geçirdiği süre boyunca 10 Bundesliga şampiyonluğu yaşamıştı. Bayern Münih'te iki de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Alaba 2013, 2014 ve 2015 yıllarında UEFA'da yılın takımına seçilirken, 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Şampiyonlar Ligi'nde yılın takımında yer bulmuştu.

Carlo Ancelotti yönetimindeki Real Madrid'de sezonun ilk üç maçına da ilk 11'de başlayan Alaba'nın sezonun geri kalan bölümünde İtalyan teknik direktörün en önemli kozlarından biri olması bekleniyor. Bayern Münih'teki ilk yıllarında sol bekte görev yapan Alaba, görev verilmesi halinde orta sahada da oldukça etkili maçlar çıkartabiliyor.

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