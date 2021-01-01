Bayern Münih 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Dortmund'u mağlup etti

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih, 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada Borussia Dortmund'u 4-2 mağlup etti

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Bayern Münih ile Borussia Dortmund, Allianz Arena'da karşı karşıya geldi.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının gollerini kimler attı?

Dev karşılaşmada konuk ekip 2. ve 9. dakikalarda Erling Haaland ile bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Bayern Münih'in ile yarıda Robert Lewandowski'nin iki golüyle eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın sonlarına gelirken 88. dakikada Goretzka skoru 3-2'ye getirdi. Son sözü ise 90. dakikada hat-trick yapan Lewandowski söyledi ve karşılaşma 4-2 sona erdi.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının kırılma anı

Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren karşılaşmanın kırılma anı 88. dakikada yaşandı. Goretzka'nın golüyle öne geçen Bayern Münih skor avantajını alarak rahatladı ve ardından 4. golü de attı.

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçının oyuncusu

Bayern Münih - Borussia Dortmund maçı Robert Lewandowski ile Erling Haaland'ın düellosuna sahne oldu. İki oyuncu da takımlarında maçın en iyisi olarak gösterilebilir.

Bayern Münih - Borussia Dortmund kaç puanda?

Bu skorun ardından Bayern Münih 55 puanla zirvedeki yerini korudu. Borussia Dortmund ise 39 puanla 6. sırada yer aldı.

Bayern Münih ve Borussia Dortmund'un sıradaki maçları

Almanya Bundesliga'da Bayern Münih gelecek hafta deplasmanda Werder Bremen'e konuk olacak. Dortmund ise sahasında Hertha Berlin ile karşılaşacak.