Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Thomas Müller'in Manchester United'a transfer olmasına eşinden izin çıkmamış

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, Manchester United'ın 2015 yılında Bayern Münih'in yıldızı Thomas Müller'i transfer etmek istediğini, ancak Alman futbolcunun karısının bu transfere onay vermediğini söyledi.

Van Gaal, 2009-2011 yılları arasında Bayern Münih'in başında olduğu dönemde Müller'le çalıştığını ve 2015 yılında United'da görev yaptığı sırada Alman futbolcuyu ısrarla istediğini ifade etti.

Van Gaal'e göre United, Müller için 84 milyon sterlin ödemeye hazırdı, ancak Alman futbolcunun eşi yurt dışına çıkmaya sıcak bakmadığı için transferin gerçekleşmesine izin vermedi.

Ne söylendi?

Bild'in haberine göre Van Gaal, Müller'in United'a transfer olma ihtimali hakkında şöyle konuştu:

"2015 yılında Müller'i çok istedik, ancak eşi yurt dışına çıkmak istemedi. Bu konuda biraz daha açık olsalardı, transfer gerçekleşirdi.

"Müller'in United formasını giymemesindeki neden kesinlikle eşinden bu konuda izin alamamasıydı. Eşi, o dönemde Almanya'dan ayrılmak istemedi.

"Bayern Münih'te çalıştığım yıllarda Müller'le çalışmaktan dolayı mutluydum. Onu United'da çalışırken de takımımda görmek istedim, ancak maalesef bu mümkün olmadı."

Kariyerinde üçüncü kez Hollanda Milli Takımı'nın başına geçen Van Gaal, United'ın 2014 yılında da Müller'i kadrosuna katmak istediğini, ancak o dönemde de bu transferin gerçekleşmediğini açıkladı.

Hollandalı teknik direktöre göre Bayern Münih o dönemde Müller'i bırakmaya niyetli değildi ve bu yüzden transfer gerçekleşmedi.

Daha fazlası için: