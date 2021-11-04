Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies: Drake ile tanışmak Messi'yi yenmekten daha iyiydi

Bayern Münih'in Kanadalı yıldızı Alphonso Davies, 2022 Dünya Kupası'nda oynama hayalinden bahsederken Drake ile tanışmasından da bahsetti. Davies, Drake ile tanışmanın Lionel Messi'yi yenmekten daha iyi olduğunu söyledi.

Davies, 2018'de Vancouver Whitecaps'tan Bayern'e katılmasından bu yana hızlı bir gelişim gösterdi ve Alman devinde birçok kupa kazanma başarısı yakaladı. Alphonso Davies, aynı zamanda dünya futbolunun en önemli sol bek oyuncularından birisi oldu.

21 yaşındaki oyuncunun, dikkat çeken performanslarından biri de 2019-20 Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'yı 8-2 yendikleri maçta ortaya çıkmıştı. Davies, Messi'nin de forma giydiği karşılaşmada Barcelona'yı yenmelerinin çok iyi hissettirdiğini ancak Kanada'nın en büyük müzik starlarından Drake ile tanışmanın daha önemli olduğunu belirtiyor.

Ne söylendi?

Messi'ye karşı oynamak ve Kanadalı rap süperstarı Drake ile tanışmak arasında seçim yapması istendiğinde Davies, One Soccer'a şunları söyledi: "Ben Drake'i seçiyorum çünkü müzik dinlemeye başladığımdan beri Drake'i dinliyorum.

"Drake benim idollerimden biri ve onun müziğini seviyorum. Messi'ye karşı oynadım ama maalesef onun formasını alamadım. Eğer alabilseydim Drake ile tanışmaktan daha önemli olabilirdi ancak şu anda Drake ile tanışmayı ön sıraya koyuyorum."

Kanada'nın, ekim ayında Dünya Kupası elemelerinde Panama'yı mağlup etmesinin ardından Drake ile yaptığı görüşmenin ayrıntılarından söz eden Davies, "Drake, Kanada Milli Takımı'yla bir araya geleceği için heyecanlıydı. Tabii ki biz de heyecanlıydı.

"Bana iyi şanslar diledi ve bir dahaki sefere Toronto'da görüşmek için sözleştik" ifadelerini kullandı.

Davies'in Dünya Kupası tutkusu

Kanada Milli Takımı, şu anda CONCACAF sıralamasında 6 maçın ardından 10 puana sahip.

John Herdman'ın takımı, henüz Dünya Kupası elemelerinde yenilgi almadı. Kanada'nın Bayern Münihli genç yıldızı Davies, ülkesinin 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda yer alması için iyi bir performans sergiliyor. Davies, elemelerde 5 gol atarak takımına katkı sağladı.

Alphonso Davies Dünya kupası ile ilgili, "Çocukken, ülkem için oynamayı hayal ediyordum ve şu anda hayalimi gerçekleştiriyorum. Kanada Milli Takım formasını her giydiğimde savaşıyorum ve her maçı kazanmak için elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum.

"Dünya Kupası'nda oynamak, bir futbolcu olarak sahip olabileceğiniz en büyük başarılardan birisidir. Bazı futbolcular, hiçbir zaman Dünya Kupası'nda oynayamıyorlar. Dolayısıyla, bizim için orada olmak çok önemli ve bizim, her şeyi başaracak gücümüz var" şeklinde konuştu.

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