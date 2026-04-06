Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

Bayern'in yıldızı: Real Madrid maçı mı? Şu anda bizi yenmek imkansız

Karl, merakla beklenen maç öncesinde büyük bir özgüvene sahip

Bayern Münih'in kanat oyuncusu Linart Karl, yarın Salı günü Santiago Bernabéu Stadyumu'nda oynanacak Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Real Madrid ile karşılaşmadan önce takımının yeteneklerine tam bir güven duyduğunu ifade etti.

Çin haber ajansı Xinhua'nın aktardığı açıklamalarda, Real Madrid maçıyla ilgili sorulan soruya genç oyuncu şöyle yanıt verdi: "Real Madrid'i yenmek mi? Şu anda yenilmez bir takım olduğumuzu hissediyoruz, herkes bunu hissediyor."

Carl, geçen Cumartesi Bundesliga'da 2-0 gerideyken 90+9. dakikada Freiburg'un kalesine galibiyet golünü atarak takımının 3-2'lik geri dönüşünü tamamladı.

Karar golünün ardından formasını çıkardığına ilişkin ise: "Bir süredir formamı çıkarmak aklımdaydı" dedi.

Karl zorunlu sarı kart görmesine rağmen, bu hareket hem sevinç hem de özgüvenin bir ifadesi gibi görünüyordu.

Bayern, Almanya Kupası'nda yarı finale yükselmiş, Bundesliga'da büyük bir farkla liderlik koltuğunda oturuyor ve şimdi Real Madrid ile karşılaşacağı Şampiyonlar Ligi yarı finaline ulaşmak için mücadele ediyor.

Reklam