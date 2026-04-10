Bayern'in Real Madrid karşısındaki taktiği... Barcelona'nın Atlético'nun zehrine karşı panzehiri

Barcelona'nın teknik ekibi ve yönetimi, geçen Çarşamba günü Camp Nou'da oynanan Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Atlético Madrid'e 2-0 yenildikten sonra dersler çıkarmaya başladı. Bu maçta, savunma geçişlerinde ve hücumda fark yaratma konusunda bariz zayıflıklar ortaya çıktı.

Katalan gazetesi Mundo Deportivo'ya göre, kulüp içinde savunma geri çekilme taktiğinin değiştirilmesi gerektiği yönünde bir fikir birliği var. Gazete, geçtiğimiz Salı günü Bayern Münih'in Real Madrid'i 2-1 mağlup ettiği maçtaki performansı örnek gösteriyor.

Ayrıca okuyun

Dikkat çekici bir sayısal çelişki... Barcelona'nın kırmızı kart sayısı Madrid'de şüphe uyandırıyor

Tamamen gizli... Barcelona, Atlético'nun gözünden uzak bir şekilde Alvarez ile nasıl pazarlık yapıyor?

İlk kez... FIFA, Afrika Uluslar Kupası finali krizine ilişkin tutumunu ima etti

Beyazlar, zaman zaman Bayern'in yüksek presinden iyi bir şekilde çıkmayı başardı. Katalan gazetesi, bu durumda Alman takımının yaptığı şeyin, Real Madrid'de Vinicius ve Mbappé gibi hızlı oyuncular olduğu için, geri çekilmek üzere tam hızda koşmak olduğunu belirtti. Gazeteye göre, bu tam olarak istenen şey ve Barcelona'nın da tereddüt etmeden yapması gereken şey.

Gerekli transferler konusunda ise (Mundo Deportivo), Julian Alvarez'in Barcelona karşısında bir serbest vuruş golü attığı maçın, Katalan kulübünün ona neden ilgi duyduğunu açıkça gösterdiğini, ancak aynı zamanda Atletico'nun forvetine sıkı sıkıya sarılabileceğini de belirtti.

Arjantinli yıldızın transferinin sonuçlanması, özellikle de "Roji Blancos" yönetimini hizmetlerinden vazgeçip onu yerel rakiplerinden birine kaptırmaya ikna etmenin zorluğu göz önüne alındığında, onun ayrılmak için ne kadar ısrarcı olacağına bağlı olacak.