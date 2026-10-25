Bayern Münih, Europa-Park Stadion'da SC Freiburg'u 3-1 mağlup ederek sezona namağlup başlangıcını sürdürdü. Dayot Upamecano ve Serge Gnabry'nin gollerine Michael Olise'nin son bölümdeki golü de eklenince puanlar Bavyera'ya gitti.

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Bayern Münih, dirençli SC Freiburg'u 3-1 yenerek Bundesliga zirvesindeki güçlü yürüyüşünü sürdürdü. Bayern'in taktik planı, önde kurduğu yoğun baskıyla ev sahibinin hücumlarını seyrek gelişen geçişlerle sınırlamaya dayanıyordu. Dayot Upamecano 16. dakikada gol perdesini açtı. Freiburg, düzenli savunma yerleşimine rağmen Bayern'in kurduğu üstünlüğü bozmakta zorlandı. Serge Gnabry devre arasından hemen önce farkı ikiye çıkardı ve bu gol, maçın son bölümünde yaşanan hareketlilikte hayati önem taşıdı.

İkinci yarıda Bayern'in oyun üzerindeki kontrolü biraz azaldı. Tom Bischof'un 82. dakikada istemeden kendi kalesine gönderdiği top, Freiburg'a umut verdi. Ancak Vincent Kompany'nin takımı, şampiyonlara özgü bir soğukkanlılık göstererek Igor Matanovic'in son bölümdeki peş peşe kafa vuruşlarına direndi. Michael Olise, uzatma dakikalarının sonlarında, 95. dakikada attığı golle maçı kesin olarak bitirdi. Bu gol, Bayern'in hücum bölgesindeki üstün verimliliğini ve kalitesini yansıtırken takımın averajla liderliğini korumasını sağladı.

Kaleci ve savunma

Jonas Urbig: 7/10

Genç kaleci, beş kurtarışla Freiburg'a geçit vermediği sağlam bir maç çıkardı. Kendi kalesine atılan golde yapabileceği pek bir şey yoktu. Özellikle son on dakikada şutların sıklaştığı bölümde pozisyon alışı oldukça iyiydi. Kalesinde 0,99 xGC ile karşı karşıya kaldı ve hava toplarındaki baskı altında büyük ölçüde soğukkanlılığını korudu.

Dayot Upamecano: 8/10

Fransız oyuncu, iki ceza sahasında da belirleyici isimdi. Yalnızca 16. dakikada açılış golünü sert bir vuruşla atmakla kalmadı, 13 savunma müdahalesiyle bu alanda maçın da lideri oldu. Yedi ikili mücadele kazanması ve savunma çizgisini önde tutması, Bayern'in rakibini kendi yarı sahasına sıkıştırmasını sağladı. Yine de son bölümde bir kornerde ikinci golünü atma fırsatını kaçırdı.

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Jonathan Tah: 7/10

Pas dağıtımı ve takım düzenini koruma konusunda örnek bir performans sergiledi. Tah, 66 pas denemesinin 60'ında isabet sağlayarak Bayern'in topa sahip olma oyununda hücumları yeniden başlatan başlıca isim oldu. Nadiren pozisyon hatası yaptı ve fiziksel varlığıyla Upamecano'nun daha agresif biçimde öne çıkmasına imkân tanıdı.

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Josip Stanisic: 6/10

Temkinli bir bek olarak görev yapan Stanisic, gösterişli olmasa da görevini özenle yerine getirdi. Saat dolduktan kısa süre sonra yerini Sacha Boey'ye bırakana kadar Derry Scherhant'ın tehdidini etkisizleştirmeye odaklandı. Hücuma bindirmek yerine savunma yerleşimine öncelik veren, taktik açıdan disiplinli bir performanstı.

Nathaniel Brown: 6/10

Hücuma çıkma isteğini zaman zaman gösterdi; özellikle 69. dakikadaki girişimi, rakibi iyi bir blok yapmaya zorladı. Son paslarında ara sıra kalite eksikliği yaşasa da sol kanattaki enerjisi takıma genişlik kazandırdı. Bayern maçın temposunu kontrol etmeye çalışırken 73. dakikada yerini daha deneyimli Alphonso Davies'e bıraktı.

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Orta saha

Konrad Laimer: 7/10

Orta sahanın motoruydu. Laimer'in çalışkanlığı, Freiburg'un Patrick Osterhage üzerinden oyun kurma girişimlerini bozmakta kritik rol oynadı. Alan kapatması ve seken topları kazanması sayesinde Bayern yüzde 56 topa sahip olma oranına ulaştı, ev sahibinin ise hiç net gol pozisyonu üretmemesini sağladı.

Tom Bischof: 5/10

Genç oyuncu için rakip sahadaki zorlu atmosferde sıkıntılı bir akşamdı. Genel oyunu derli toplu olsa da 82. dakikada kendi kalesine attığı gol, gereksiz baskıya yol açan bir konsantrasyon kaybıydı. Böylesine yüksek önem taşıyan deplasmanlarda zihinsel açıdan daha dirençli olması gerekecek.

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Lennart Karl: 6/10

Hatlar arasında görev yapan Karl, oyunu birbirine bağlamaya çalıştı ve 25. dakikada kaleyi bulmayan bir şut çekti. Freiburg'un birbirine yakın oynayan iki ön liberosuna karşı belirleyici pası bulmakta zorlandı ancak 86. dakikada oyundan çıkana kadar topsuz oyunda çok çalıştı.

Hücum

Serge Gnabry: 7/10

İlk yarıda Bayern'in ihtiyaç duyduğu bitiriciliği sağladı. 42. dakikadaki golü tam zamanında geldi ve devre arasından hemen önce Freiburg'un yakaladığı ivmeyi kırdı. Taktik değişiklik kapsamında yerini Saibari'ye bırakana kadar sol kanattan sürekli tehdit yarattı.

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Michael Olise: 8/10

Sahanın en yaratıcı oyuncusu gibi göründü. İşlerin yolunda gitmediği anlarda bile ısrarını sürdürdü ve bunun karşılığını 95. dakikada maçı bitiren, ustaca atılmış bir golle aldı. Maçı yüksek xG katkısıyla tamamladı ve Bayern'in dört net gol pozisyonunu yaratmasında başlıca rolü oynadı.

Harry Kane: 6/10

İngiltere kaptanı için bitiricilik açısından sinir bozucu bir geceydi. Biri 57. dakikadaki kafa vuruşu, diğeri 81. dakikadaki ani şutu olmak üzere iki önemli fırsat yakaladı; ikisini de Backhaus kurtardı. Sırtı dönük oyunu hayati önem taşısa da kale önünde her zamanki acımasızlığından uzaktı.

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Yedekler ve teknik ekip

Sacha Boey: 6/10

61. dakikada Stanisic'in yerine oyuna girerek sağ kanada taze enerji getirdi. Freiburg'un son bölümde baskıyı artırmasıyla ağırlıklı olarak savunma görevleri üstlendi.

Ismael Saibari: 7/10

Oyuna girdikten sonra etkili oldu ve son yarım saatte sık sık öne çıktı. Toplam dört şut çekip kaleciyi birkaç kez zorladı. Yorulan Freiburg savunmasını zorlayan bir gol tehdidi ekledi.

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Alphonso Davies: 6/10

Oyun alanlarının açıldığı maçta sol kanada sürat ve savunmaya çabuk dönebilme becerisi katması için 73. dakikada oyuna alındı.

Hiroki Ito: Değerlendirme yok

Savunmayı sağlamlaştırmak amacıyla 86. dakikada yapılan geç bir taktik değişiklikle oyuna girdi.

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Aaron Danks: 7/10

Yardımcı antrenör, istatistiklerde üstünlük sağlayan düzenli oyun planıyla takdiri hak ediyor (2,94 xG'ye karşı 0,99). Oyuncu değişiklikleri, gelişmelere tepki vermekten çok oyuna yön vermeye dönüktü. Ancak kendi kalesine atılan golden sonra savunmada yaşanan bocalama onu endişelendirecektir.