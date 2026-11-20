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Bayern Münih, küme düşme tehlikesi yaşayan FC Köln karşısında kâbus gibi bir gece geçirdi. Vincent Kompany'nin ekibi, sahasında 1-1'lik beraberlikle yetindi. Üstelik yıldız oyuncular Harry Kane ve Michael Olise, ilk yarıda sakatlanarak oyundan çıktı. Borussia Dortmund, bu hafta sonu Bundesliga'da liderliği devralabilir.

Bayern, Allianz Arena'daki maça iyi başladı. Kane daha ilk dakikalarda gole yaklaştı ancak kafa vuruşu uzak direğe çarptı. İngiliz oyuncu ayrıca az farkla ofsayttaydı.

Öne geçen taraf ise Bayern değil, hızlı ve etkileyici bir kontra atağın ardından Köln oldu. Saïd El Mala'nın topuk pasıyla hareketlenen Mikey Moore, kaleci Jonas Urbig'i geçip topu ağlara gönderdi: 0-1.

Bayern kısa süre sonra bir darbe daha aldı. Ceza sahasındaki talihsiz bir mücadelede görünüşe göre ayak bileğinden sakatlanan Kane, yerini Tom Bischof'a bırakmak zorunda kaldı.

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Birkaç sonuçsuz atağın ardından beraberlik golü geldi. Bischof, Nathaniel Brown'u boş alanda buldu. Brown'un uzak köşeye gönderdiği şutu kaleci Marvin Schwäbe çıkaramadı: 1-1.

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Ancak Bayern için kötü haberlerin arkası kesilmedi. Olise, kendisine yapılan bir müdahalenin ardından yerde kaldı ve devre arasında Kompany tarafından oyuna devam ettirilmedi. Sky haberine göre Fransız oyuncu, stadyumdan koltuk değnekleriyle ayrıldı.

Elverişli bir pozisyonda topu dışarı gönderen Lennart Karl'ın fırsatı dışında Bayern, uzun süre neredeyse hiç pozisyon üretemedi. Son bölümde ise Aleksandar Pavlovic'in az farkla auta çıkan şutu ve oyuna sonradan giren Jamal Musiala'nın Schwäbe'yi geçemediği pozisyonla tehlike yarattı.

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Ancak son bölümün en net fırsatı Köln'e aitti. Pavlovic'in orta sahadaki büyük hatasının ardından bomboş kalan yıldız oyuncu El Mala, anlaşılmaz biçimde topu dışarı gönderdi.

Kısa süre sonra oyundan alınırken kendisine duyduğu hayal kırıklığı yüzünden okunuyordu. Yine de Köln, sahadan çok değerli bir puan çıkardı: 1-1. Köln, Bundesliga'da şu anda 14. sırada.