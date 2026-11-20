Bayern Münih, Bundesliga'nın 10. haftasında cuma akşamı Allianz Arena'da konuk ettiği Köln ile 1-1 berabere kaldı.

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Karşılaşmada konuk ekip erken bir sürpriz yaparken Harry Kane ve Michael Olise ikilisi de sakatlık yaşadı.

Sezona güçlü bir başlangıç yaparak puan tablosunun zirvesine yerleşen Bavyera ekibi, olumlu sonuçlarını sürdürmek ve ligdeki yenilgisiz serisini korumak amacıyla sahaya çıktı. Köln ise şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri karşısında olumlu bir sonuç almayı umuyordu.

Köln, 12. dakikada bulduğu erken golle ev sahibini şaşırttı. Said El Mala'nın önderlik ettiği hızlı bir kontra atakta Bayern savunmasındaki boşlukları değerlendiren Mickey Moore, El Mala'nın ceza sahası içindeki takım arkadaşına aktardığı topun ardından topukla gelen pasla buluştu, kaleci Jonas Urbig ile karşı karşıya kaldı ve onu da geçerek topu ağlara gönderdi.

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Bayern Münih, Michael Olise ve Lennart Karl'ın hareketliliğinden yararlanarak gole hızlı bir karşılık vermeye ve oyunun kontrolünü ele almaya çalıştı. Ancak konuk ekibin savunma organizasyonu, ev sahibinin Marvin Schwäbe'nin kalesine ulaşmasını zorlaştırdı.

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Bavyera ekibi, İngiliz golcüsü Harry Kane'in 20. dakikada oyundan çıkmasıyla erken bir darbe aldı. Hissettiği ağrılar nedeniyle tedavi için sahayı terk etmek zorunda kalan Kane'in yerine teknik direktör Vincent Kompany, zorunlu bir değişiklikle Tom Bischof'u oyuna sürdü ve sahadaki bazı hücum görevlerinde de değişikliğe gitti.

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Bayern'in sıkıntıları bununla da sınırlı kalmadı, ancak takım ilk yarının bitiminden önce dengesini yeniden kurmayı başardı. Nathaniel Brown, 37. dakikada Tom Bischof'un pasında ceza sahası dışından sert ve yerden yaptığı vuruşla topu direğin dibinden ağlara göndererek skoru eşitledi. Bu gol, maçı yeniden başa döndürürken ev sahibine de önemli bir moral kazandırdı.

İkinci yarının başlamasıyla birlikte Kompany yeni bir değişiklik yapmak zorunda kaldı. Sakatlığı nedeniyle maça devam edemeyen Michael Olise'nin yerine 46. dakikada oyuna giren Tim Binder, Bundesliga'daki ilk maçına çıktı.

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Sonraki dakikalarda karşılıklı ataklar izlendi. 54. dakikada ceza sahası içinde ara pasla buluşan Lennart Karl, Bayern'i öne geçirmeye çok yaklaştı ancak şutu sol direğin az farkla yanından auta gitti.

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Buna karşılık Köln, 57. dakikada yeniden öne geçmenin eşiğinden döndü. Tehlikeli bir atak geliştiren Mickey Moore'un pasında Said El Mala direkt vurdu ancak Urbig bu girişimi başarıyla kurtardı. Deneyimli file bekçisi ardından dönen topta Linton Maina'nın şutunda da bir kez daha devleşerek eşitliği korudu.

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Bayern, topa sahip olmadaki büyük üstünlüğünü kullanarak Köln savunmasına baskı kurmaya çalıştı. Ancak konuk ekip savunmadaki sağlamlığını korudu, ev sahibine alan bırakmadı ve Urbig'in kalesinde sürekli tehlike yaratan hızlı geçişlere başvurdu.

Kompany, son dakikalarda takımına canlılık kazandırmak amacıyla 70. dakikada Dayot Upamecano ve Konrad Laimer'in yerine Min-jae Kim ile Jamal Musiala'yı oyuna aldı. Köln ise savunma dengesini korumak için oyuncu değişikliklerine gitti.

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Bayern, topa sahip olma ve hücum girişimlerinde belirgin bir üstünlük kurmasına rağmen Köln savunmasının sağlamlığı ve kalecisinin başarılı performansı karşısında bu üstünlüğü ikinci bir gole dönüştüremedi.

Bu sonucun ardından sahadaki üstünlüğünü değerlendiremeyen Bayern Münih, iç sahada iki puan bırakarak puanını 22'ye yükseltti. Köln ise ligin lideri karşısında değerli bir sonuç elde etti. Zorlu geçen karşılaşma, Kane ve Olise'nin sakatlıkları nedeniyle Bavyera ekibinin endişelerini de artırdı.