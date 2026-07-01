Eski Alman milli takım oyuncusu Stefan Evenberg (57) için, Alman milli takımının turnuvadan elenmesi tam anlamıyla bir “tam bir felaket” ve “son derece acı bir yenilgi”den başka bir şey değil.

Effenberg ayrıca Alman futbol yetkililerinin bu yenilgiden çıkarılması gereken derslere dikkat çekti ve kaleci pozisyonu da dahil olmak üzere milli takım kadrosunda köklü bir değişiklik yapılması çağrısında bulundu.

Bild gazetesi, Effenberg’in “T-Online” haber sitesindeki köşe yazısında yazdıklarını aktardı. Effenberg, Pazartesi akşamı Dünya Kupası son 32 turunda Paraguay’a penaltı atışlarında yenildikten hemen sonra emekliliğini açıklayan 40 yaşındaki Manuel Neuer’in ayrılmasıyla yeniden boşalan kaleci pozisyonunda değişiklik yapılması gerektiğini söyledi.

Evenberg, “Artık Alman Futbol Federasyonu’nda Manuel Neuer sayfasını tamamen kapatmalıyız, ancak Oliver Baumann’ın geri dönüşü uzun vadede mantıklı görünmüyor” diyerek, Hoffenheim kalecisi Baumann’ı halefi olarak değerlendirmeyi reddetti.

Baumann, 2024 yılında Neuer’in uluslararası futboldan ilk kez emekliye ayrılmasının ardından Almanya’nın as kalecisiydi, ancak Dünya Kupası’ndan hemen önce yerini kaybetmişti.

Ancak Baumann yerine, Evenberg'in Alman milli takımının kalesini koruyacak başka bir isim var: Neuer'in Bayern Münih'teki takım arkadaşı Jonas Orbech (22 yaşında).

Effenberg açıkça şöyle konuştu: “Jonas Orbej, bir sonraki uluslararası maçta Almanya milli takımının as kalecisi olmalı.”

Orberg, geçen sezon Bayern Münih formasıyla tüm turnuvalarda yedek kaleci olarak 20 maçta forma giydi ve önümüzdeki sezon Neuer’in gözetiminde Bayern Münih’te kademeli olarak as kaleci pozisyonuna yükseltilecek.

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Radikal bir değişim mi?

Ancak Evenberg’in kadronun yenilenmesi talebi sadece diğer oyuncularla sınırlı değil. O, “Dünya Kupası kadrosundaki sekiz oyuncu 30 yaşında ya da daha büyüktü, dört oyuncu da bu yıl 30 yaşına girecek. Belki de Almanya Milli Takımı’nın eski parlaklığına kavuşması için artık genç oyunculara daha fazla odaklanma zamanı gelmiştir” dedi.

Neuer ve Baumann'ın yanı sıra, mevcut kadroda Jonathan Tah (30 yaşında), Antonio Rüdiger (33 yaşında), Joshua Kimmich (31 yaşında), Leon Goretzka (31 yaşında), Pascal Groß (35 yaşında) ve Leroy Sané (30 yaşında) gibi 30 yaşını aşmış oyuncular yer alıyor.

Effenberg’in gelecekte fark yaratacağını öngördüğü genç oyuncular arasında, sağ kanatta kilit bir rol üstleneceğini düşündüğü Linart Karl (18 yaşında) yer alıyor.

Ivenberg’e göre Karl’ın, Said El Malla (19 yaşında), Florian Wirtz (23 yaşında) ve Jamal Musiala (23 yaşında) ile birlikte hücumun kimliğini şekillendirmesi bekleniyor.

Bayern Münih efsanesi, Malik Thiaw (24 yaşında), Nico Schlotterbeck (26 yaşında) ve Nathaniel Brown'ın (23 yaşında) da savunma hattında önemli dayanaklar olduğunu düşünüyor.

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