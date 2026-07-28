Fransız yıldız Michael Olise'nin geleceği, Real Madrid'e transfer olacağına dair artan spekülasyonlar eşliğinde Alman ve Avrupa futbol camiasında tartışma yaratmaya devam ediyor. Ancak Bayern Münih, icra kurulu başkanının ağzından konuya kesin bir nokta koyarak oyuncunun takımda kalacağını ve Kraliyet Kulübü'nden resmi bir temas alınmadığını teyit etti.

Bayern Münih İcra Kurulu Başkanı Jan-Christian Dreesen, bugün salı günü düzenlenen basın toplantısında, Olise'nin Bavyera ekibinin kadrosunda kalıp kalmayacağına dair bir soruya, "Evet, tabii ki" yanıtını verdi ve kulübün Real Madrid'den oyuncunun transferiyle ilgili "herhangi bir mesaj, faks ya da temas" almadığını kesin bir dille yalanladı.

Dolaşımda olan söylentilerin boyutundan duyduğu rahatsızlığı yansıtan alaycı bir üslupla konuşan Dreesen, "Gerçeği kendiniz bildiğinizde bilgilerin ne kadar yayıldığını görmek şaşırtıcı. Gerçekten çok ilginç bir durum. Açıkçası, arkadaşlarımın bana bu soruyu kaç kez sorduğunu saymayı bıraktım" ifadelerini kullanarak Fransız kanat oyuncusunun geleceğine dair medyadaki yoğun spekülasyonlara dikkat çekti.

Bayern İcra Kurulu Başkanı, sözlerini kulübün satışa karşı olan tutumunu vurgulayarak tamamladı: "Ama kimse bana asla, 'Biri sana 200 milyon euro teklif ederse ona satmalısın' demedi." Böylece Bavyera kulübünün, gelebilecek tekliflerin değeri ne olursa olsun yıldızından vazgeçmeye hazır olmadığına dair net bir mesaj vermiş oldu.