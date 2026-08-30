Alman milli futbolcu, RB Leipzig ve 1. FC Heidenheim'a karşı oynanan iki hazırlık maçında da sahada bayılmış ve oyundan alınmak zorunda kalmıştı. Sonunda "absans", nörolojik bir işlev bozukluğu yaşadığını kamuoyuna açıklamıştı. O tarihten bu yana FC Bayern formasıyla bir daha sahaya çıkmadı. Bayern daha sonra, hastalıktan zaten uzun süredir haberdar olduklarını açıklamıştı. Bayılmaların ise değişen bir ilaç tedavisinden kaynaklandığı belirtilmişti.





Matthäus, konuyla ilgili Sky90'a yaptığı açıklamada, "Bayern Münih'te yaşadığım en büyük şey Jamal Musiala ismiydi" dedi. Şöyle devam etti: "Kulüp bunu altı, yedi, sekiz aydır biliyor. Ama bunu sadece başkan ve doktor bilmiyor. Bütün takım biliyor. Ve dışarı hiçbir şey sızmadı. İşte burada birlikteliği görüyorsunuz. Sadece sahada değil, saha dışında da."

Matthäus, Münih ekibinin bu hassas konudaki yaklaşımını övdü. Musiala şu anda Bayern'de yeniden antrenman yapıyor, çarşamba günü VfL Osnabrück deplasmanında oynanacak kupa maçında teknik direktör Vincent Kompany'nin kadrosunda yer alıp almayacağı ise henüz belirsiz: "Böyle bir konuda bu kadar kapalı ve doğru hareket etmek büyük bir saygıyı hak ediyor. Ben sadece şunu söyleyebilirim: FC Bayern'in önünde şapka çıkarırım" diyerek Matthäus övgüde bulundu.

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Musiala, geçen sezonun büyük bölümünü fibula kırığı nedeniyle kaçırmıştı. Ocak ayında geri döndü ve yeniden ritmini bulabilmek için biraz zamana ihtiyaç duydu. Buna rağmen, bu yaz düzenlenen Dünya Kupası için Almanya Milli Takımı Teknik Direktörü Julian Nagelsmann tarafından kadroya çağrıldı, ancak turnuvada o da birçok diğer DFB oyuncusu gibi kalıcı bir iz bırakmadı.