Eski FCB futbolcusu, Sky Austria'da Sane'ye sert sözlerle yüklendi: "Münih'te de kalabilirdi ama bence Bayern bu işten büyük bir şansla kıl payı kurtuldu. Son 18 ayda artık takımlara yardım edebilecek durumda olmadığını gördük."

Bunun arka planında, Bayern'in yaklaşık bir buçuk yıl önce Sane'nin o dönem sona ermek üzere olan sözleşmesini uzatma çabası vardı. Taraflar anlaşmaya varmıştı, ancak kanat oyuncusu menajerini değiştirip şartları yeniden müzakere etmek istedi. Sonunda Sane, oldukça şaşırtıcı bir kararla Isar'dan ayrılmayı ve Türkiye'nin önde gelen kulüplerinden Galatasaray'a bonservis bedeli olmadan transfer olmayı seçti.

Ancak Sane, o tarihten bu yana İstanbul'da kendisinden beklenenleri nadiren karşılayabildi. Şu anda teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 11'de düzenli bir yeri yok. Örneğin salı akşamı Şampiyonlar Ligi'nde VfB Stuttgart'a karşı ancak ikinci yarının ortalarında oyuna girdi ve kalan sürede etkili olamadı.

Hamann'ın sert değerlendirmesi şöyleydi: "Belki de taraftarlara, bir Alman millî futbolcu geldiğinde ne kadar hayal kırıklığına uğradıklarını sormalıyız. Şimdi ne kadar zamandır orada? 18 ay mı? Sağladığı katkı çok sınırlı." Televizyon yorumcusu, Galatasaray taraftarlarının Sane'den "bugün değilse yarın" kurtulmak istediğinden emin: "Ne yapmayı planladığını bilmiyorum."

Leroy Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi ne zamana kadar sürüyor?

Gerçekten de Sane'nin performans istatistikleri şu anda pek parlak değil: 2026/27 sezonunda 14 resmî maçta forma giydi, ancak bunların yalnızca birinde maçın tamamında oynayabildi ve henüz gol ya da asist katkısı yapamadı. Hafta sonunda Konyaspor'a karşı ligde alınan 4-0'lık galibiyet sırasında uygunsuz bir davranışta bulundu; bir kameramana çıkışarak "Kameranı alıp siktir git" dedi.

Son olarak yeni millî takım teknik direktörü Jürgen Klopp tarafından Almanya millî takımına da çağrılmayan Sane'nin Galatasaray ile sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Yıllık net 9 milyon avroluk maaşıyla 30 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'in üst üste şampiyon olan takımında en çok kazanan oyunculardan biri. Hamann, Sane'nin Avrupa'da bir geleceği olduğuna inanmıyor. Onun daha çok ABD'de veya Suudi Arabistan'da forma giymesini bekliyor.