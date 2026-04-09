Bayer Leverkusen, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: B04'ün maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor?

Bayer Leverkusen bu sezon hem ulusal hem de uluslararası sahnede zorlu bir mücadele verecek. Ancak Bayer'in tüm turnuvalardaki maçlarını canlı olarak izleyebilmek için farklı yayıncılardan birkaç abonelik almanız gerekiyor.

Bayer Leverkusen maçlarını hangi kanalların yayınladığını buradan öğrenebilirsiniz.

Bayer Leverkusen'i Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB Kupası'nda canlı olarak TV ve canlı yayında izleyin

Bu sezon Bundesliga'da maçların yayın hakları Sky ve DAZN arasında paylaşılıyor. Cuma günkü maçlar ve Cumartesi günkü tüm tekli maçları Sky'da özel olarak izleyebilirsiniz.

Ücretli TV kanalının canlı yayınını WOW ve SkyGo uygulamasında bulabilirsiniz.

DAZN, bu sezon Bundesliga maçlarını konferans yayınıyla da yayınlıyor. Cumartesi günleri ve yoğun maç haftalarında DAZN'de Bundesliga konferans yayınıyla maçları eşzamanlı olarak izleyebilirsiniz. Ayrıca, bu ücretli TV kanalı pazar günleri maçları canlı ve özel olarak hem televizyonda hem de canlı yayınla yayınlıyor. DAZN, Bundesliga maçlarını web sitesinde veya DAZN uygulamasında canlı yayınla sunuyor.

Bu sezon Bundesliga, ücretsiz TV'de de izlenebilir. Sat.1, seçili tarihlerde, örneğin ilk ve ikinci devrenin açılışında veya kış tatili öncesindeki son Cuma maçında maçları yayınlıyor. Sky'ın devralınmasının ardından, RTL de bazı Bundesliga maçlarının ücretsiz TV yayınlarından sorumlu hale geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen'in maçlarını özellikle DAZN üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz. 203 maçın 186'sını orada tek tek veya çoklu yayın olarak canlı izleyebilirsiniz.

Ayrıca Amazon Prime Video da Şampiyonlar Ligi maçlarını canlı yayınlıyor. Salı günleri burada seçilmiş bir üst düzey maçı canlı ve özel olarak izleyebilirsiniz.

Bayer Leverkusen bu sezon Şampiyonlar Ligi finaline ulaşırsa, maç canlı ve tam olarak ücretsiz televizyonda yayınlanacaktır. Maç o zaman ZDF'de gösterilecektir.

Sky, bu sezon tüm DFB Kupası maçlarını canlı ve tam olarak ücretli TV ve canlı yayın üzerinden yayınlayacak. Ayrıca, her kupa turunda seçilmiş maçlar ücretsiz TV'de gösterilecek.

DFB Kupası'nın televizyonda ücretsiz yayınından ARD ve ZDF sorumlu olacak.

Bayer Leverkusen, yayınla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: B04'ün maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor? SPOX'ta canlı skor

Bayer Leverkusen, yayınlarla ilgili tüm bilgiler bir bakışta: B04'ün maçlarını televizyonda ve canlı yayında kim yayınlıyor? Kulübün özeti