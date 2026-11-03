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Ligi Europa
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Bayer Leverkusen-Marsilya UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi: Bayer Leverkusen, çaresiz durumdaki Marsilya'yı ağırlıyor

Bayer Leverkusen - Marseille
Ligi Europa
Bayer Leverkusen
Marseille

Avrupa’da henüz gol yememiş olmasına rağmen Bundesliga’da Stuttgart’a karşı aldığı kaotik 4-2’lik yenilginin etkisini yaşayan Bayer Leverkusen, Toulouse’u Ligue 1’de fırsatları iyi değerlendirerek 2-0 mağlup eden ve Avrupa’daki mücadelesine ivme kazandırmak isteyen, yeniden çıkışa geçmiş Marsilya’yı Almanya’da ağırlıyor.

Bayer Leverkusen - Marseille: Maç bilgileri

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Ligi Europa - Hafta 4
BayArena

Bayer Leverkusen, zor durumdaki Marseille'i ağırlıyor

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEVERKUSEN-STUTTGARTGetty Images

Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde Marseille'i Leverkusen'deki BayArena'da ağırlıyor. Carles Martinez'in takımı, ligde ve Avrupa'da aldığı farklı sonuçların ardından grupta ağırlığını koymak istiyor.

Leverkusen bu maça baskı altında çıkıyor. Bundesliga'da Hoffenheim ve VfB Stuttgart karşısında üst üste alınan yenilgiler, sezona umut vadeden başlangıcını sekteye uğrattı. Carles Martinez'in takımından Avrupa sahnesinde bir karşılık vermesi gerekecek.

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-LE HAVREGetty Images

Bruno Genesio yönetimindeki Marseille ise Almanya'ya daha iyi bir form durumuyla geliyor. Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçında aldığı üç galibiyet, takımın doğru zamanda ritmini bulmaya başladığını gösteriyor.

Avrupa Ligi puan durumu da bu maçın önemini artırıyor. Leverkusen turnuva tablosunda ikinci, Marseille ise 34. sırada. Bu da eleme turları için yarışta kalmak isteyen Fransız ekibinin kendini kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.

İki takım da maçın öneminin farkında. Leverkusen'in galibiyeti, puan durumunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştıracak. Marseille içinse Almanya'da alınacak olumlu bir sonuç, Avrupa'daki gidişatını tersine çevirme yolunda önemli bir adım olacak.

Takım haberleri ve kadrolar

Bayer Leverkusen vs Marseille Muhtemel kadrolar

Teknik direktör

  • C. Martinez

Form durumu

B04

B04 - Form

SCF
K2-1
OFI
K0-2
TSG
K3-0
FCN
K5-2
VFB
K2-4
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/10
2,5 golün üzerindeki maçlar
4/5
Her iki takım da gol attı
3/5
OM

OM - Form

OLY
K0-1
SCO
K2-5
SGR
K1-0
LEH
K4-3
TFC
K2-0
Atılan Gol (Yenilen Gol)
11/7
2,5 golün üzerindeki maçlar
2/5
Her iki takım da gol attı
2/5

İkili rekabet geçmişi

Kafa Kafaya

Bayer LeverkusenÇizimMarseille
1
0
1
Club Friendlies
Marseille badge
Marseille
OM
1
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
2
MS
Club Friendlies
Bayer Leverkusen badge
Bayer Leverkusen
B04
1
Marseille badge
Marseille
OM
4
MS
3Attığı Gol5
Maç 2.5 üstü golle bitti2/2
Her iki takım da gol attı2/2

Puan durumu

#PKBKFA+/-PuanForm
1
BenficaBenficaBEN
3300102+89
K
K
K
2
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
330080+89
K
K
K
3
AFC BournemouthAFC BournemouthBOU
330081+79
K
K
K
4
FerencvarosFerencvarosFTC
330093+69
K
K
K
5
OlympiakosOlympiakosOLY
330041+39
K
K
K
6
Union St.GilloiseUnion St.GilloiseGIL
321081+77
K
B
K
7
JuventusJuventusJUV
321093+67
B
K
K
8
BeşiktaşBeşiktaşBJK
321095+47
B
K
K
9
SunderlandSunderlandSUN
321042+27
B
K
K
10
AlkmaarAlkmaarAZ
320162+46
K
K
K
11
Omonia NicosiaOmonia NicosiaOMO
320154+16
K
K
K
12
LyonLyonOL
320156-16
K
K
K
13
RennesRennesREN
312043+15
B
K
B
14
Real SociedadReal SociedadRSO
311183+54
K
B
K
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
311185+34
B
K
K
16
Sparta PragSparta PragSPP
311153+24
K
B
K
17
LevskiLevskiLES
31113304
K
B
K
18
Dinamo ZagrebDinamo ZagrebDZG
311134-14
K
K
B
19
Sturm GrazSturm GrazSGR
311113-24
K
K
B
20
NEC NijmegenNEC NijmegenNEC
311158-34
K
B
K
21
SalzburgSalzburgSAL
311136-34
B
K
K
22
AnderlechtAnderlechtAND
310243+13
K
K
K
23
HoffenheimHoffenheimTSG
31025503
K
K
K
24
AC MilanAC MilanMIL
310245-13
K
K
K
25
Celta VigoCelta VigoCEL
310234-13
K
K
K
26
OFI CreteOFI CreteOFI
310234-13
K
K
K
27
Jagiellonia BialystokJagiellonia BialystokJAG
310246-23
K
K
K
28
TorreenseTorreenseTOR
310247-33
K
K
K
29
NK CeljeNK CeljeCEL
301227-51
B
K
K
30
Hapoel Beer ShevaHapoel Beer ShevaHBS
301216-51
K
K
B
31
LillestroemLillestroemLIL
301229-71
K
B
K
32
Lech PoznanLech PoznanLCH
301219-81
B
K
K
33
Viktoria PlzenViktoria PlzenVPL
300327-50
K
K
K
34
MarseilleMarseilleOM
300316-50
K
K
K
35
CelticCelticCEL
300339-60
K
K
K
36
Ararat ArmeniaArarat ArmeniaAMY
3003211-90
K
K
K
1/8 Turuna Yükselme

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