Bayer Leverkusen - Marseille: Maç bilgileri
Bayer Leverkusen, zor durumdaki Marseille'i ağırlıyor
Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi'nde Marseille'i Leverkusen'deki BayArena'da ağırlıyor. Carles Martinez'in takımı, ligde ve Avrupa'da aldığı farklı sonuçların ardından grupta ağırlığını koymak istiyor.
Leverkusen bu maça baskı altında çıkıyor. Bundesliga'da Hoffenheim ve VfB Stuttgart karşısında üst üste alınan yenilgiler, sezona umut vadeden başlangıcını sekteye uğrattı. Carles Martinez'in takımından Avrupa sahnesinde bir karşılık vermesi gerekecek.
Bruno Genesio yönetimindeki Marseille ise Almanya'ya daha iyi bir form durumuyla geliyor. Ligue 1 ve Avrupa Ligi'ndeki son beş maçında aldığı üç galibiyet, takımın doğru zamanda ritmini bulmaya başladığını gösteriyor.
Avrupa Ligi puan durumu da bu maçın önemini artırıyor. Leverkusen turnuva tablosunda ikinci, Marseille ise 34. sırada. Bu da eleme turları için yarışta kalmak isteyen Fransız ekibinin kendini kanıtlaması gerektiği anlamına geliyor.
İki takım da maçın öneminin farkında. Leverkusen'in galibiyeti, puan durumunun üst sıralarındaki yerini sağlamlaştıracak. Marseille içinse Almanya'da alınacak olumlu bir sonuç, Avrupa'daki gidişatını tersine çevirme yolunda önemli bir adım olacak.
Takım haberleri ve kadrolar
Bayer Leverkusen vs Marseille Muhtemel kadrolar
Teknik direktör
- C. Martinez
Form durumu
İkili rekabet geçmişi
Kafa Kafaya
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