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Bayer Leverkusen maçlarının yayın bilgileri bir bakışta: B04’ün karşılaşmalarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Bayer Leverkusen
Bundesliga
Şampiyonlar Ligi
DFB Kupası

Bayer Leverkusen bu sezon üç kulvarda mücadele ediyor. SPOX, Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal’daki maçları nereden canlı takip edebileceğinizi açıklıyor.

Bayer Leverkusen bu sezon hem ulusal hem de uluslararası arenada mücadele ediyor. Ancak Bayer'in tüm kulvarlardaki maçlarını canlı takip edebilmek için farklı sağlayıcılarda birden fazla aboneliğe ihtiyacınız var.

Burada, Bayer Leverkusen maçlarını hangi kanalların yayınladığını öğrenebilirsiniz.

Bayer Leverkusen yayın bilgileri: B04 maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Bayer Leverkusen'i Bundesliga, Şampiyonlar Ligi ve DFB-Pokal'da canlı TV'de ve canlı yayında izleyin

Bundesliga'da bu sezon maç yayın hakları Sky ve DAZN arasında paylaşılıyor. Cuma maçları ile cumartesi günkü tüm tekil maçları ise yalnızca Sky'da izleyebilirsiniz. 

Pay-TV kanalının canlı yayınlarını WOW ve SkyGo uygulamasında bulabilirsiniz.

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Bayer Leverkusen
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DAZN ise bu sezon Bundesliga'yı bir yandan konferans yayınıyla ekranlara getiriyor. Cumartesi günleri ve hafta içi oynanan maç haftalarında Bundesliga konferansını DAZN ekranlarında izleyebilirsiniz. Bunun dışında pay-TV kanalı, pazar günü oynanan karşılaşmaları TV'de ve canlı yayında canlı ve özel olarak yayınlıyor. DAZN Bundesliga yayınlarını internet sitesinde veya DAZN uygulamasında canlı olarak sunuyor.

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Bundesliga bu sezon şifresiz kanalda da izlenebiliyor. Sat.1, ilk yarının ve ikinci yarının açılışı ya da kış arasından önceki son cuma maçı gibi seçili tarihlerde karşılaşmaları yayınlıyor. Ayrıca Sky devralımının ardından RTL de Bundesliga'ya ilişkin bazı yayınları şifresiz TV'de sunuyor.

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Robert AndrichGetty

Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen maçlarını RTL ekranlarında canlı izleyebilirsiniz. Seçili karşılaşmaların tamamı RTL veya Nitro'da şifresiz olarak yayınlanıyor.

Buna karşın karşılaşmaların büyük bölümü RTL+'ta canlı yayınlanıyor. RTL şifresiz bir kanal olsa da RTL+ ücretli bir platformdur.

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DFB-Pokal'daki tüm maçları bu sezon Sky pay-TV ve canlı yayında eksiksiz olarak yayınlıyor. Bunun dışında her kupa turunda seçili maçlar şifresiz olarak da gösteriliyor.

DFB-Pokal'ın TV'deki ücretsiz yayınlarından ise ARD ve ZDF sorumlu.

Bayer Leverkusen yayın bilgileri: B04 maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

SPOX, Bayer Leverkusen'in seçili maçlarını sizin için canlı anlatımla takip ediyor. B04 maçlarının canlı anlatımlarını ana sayfamızda bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz.

Bayer Leverkusen yayın bilgileri: B04 maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? Kulübün kısa profili

Kuruluş01 Temmuz 1904 
Lig şampiyonluğu1
Kupa zaferi2
Avrupa Ligi şampiyonluğu1
Rekor oyuncuRüdiger Vollborn (477 maç)
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