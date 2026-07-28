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Bayer Leverkusen maçlarının yayın bilgileri: B04’ün karşılaşmalarını canlı TV’de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Bayer Leverkusen
Bundesliga
DFB Kupası
Ligi Europa

Bayer Leverkusen bu sezon üç kulvarda mücadele ediyor. SPOX, Bundesliga, Avrupa Ligi ve DFB-Pokal’daki maçları nereden canlı takip edebileceğinizi sizlere aktarıyor.

Bayer Leverkusen bu sezon hem ulusal hem de uluslararası arenada mücadele ediyor. Ancak Bayer'in tüm kulvarlardaki maçlarını canlı takip edebilmek için farklı sağlayıcılardan birden fazla aboneliğe ihtiyacınız var.

Bayer Leverkusen maçlarını hangi kanalların yayınladığını burada öğrenebilirsiniz.

Bayer Leverkusen yayın bilgileri kısa bir bakışta: B04'ün maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor?

Bayer Leverkusen'i Bundesliga, Avrupa Ligi ve DFB-Pokal'da canlı TV'de ve canlı yayında izleyin

Bu sezon Bundesliga yayın hakları Sky ve DAZN arasında paylaşılıyor. Cuma maçları ile cumartesi günkü tüm tekil karşılaşmaları sadece Sky'da izleyebilirsiniz. 

Pay-TV kanalının canlı yayınlarını WOW ve SkyGo uygulamasında bulabilirsiniz.

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DAZN bu sezon Bundesliga'yı bir yandan konferans yayınıyla ekranlara getiriyor. Cumartesi günleri ve hafta içi fikstürlerinde Bundesliga maçlarını eş zamanlı olarak DAZN konferansında izleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra pay-TV kanalı pazar günkü karşılaşmaları canlı ve sadece TV'de ve canlı yayında yayınlıyor. DAZN Bundesliga'yı internet sitesinde veya DAZN uygulamasında canlı yayınlıyor.

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Bundesliga bu sezon şifresiz TV'de de izlenebiliyor. Sat.1, örneğin sezonun ilk ve ikinci yarısının açılışında veya kış arasından önceki son cuma maçında olduğu gibi, seçili tarihlerde karşılaşmaları yayınlıyor. Ayrıca Sky devralımının ardından RTL de Bundesliga için bazı yayınları şifresiz TV'de sunuyor.

Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen'in maçlarını RTL ekranlarında canlı olarak izleyebilirsiniz. Seçili karşılaşmalar tam uzunlukta RTL veya Nitro'da şifresiz yayınlanıyor.

Buna karşılık maçların büyük bölümü RTL+'ta canlı yayınlanıyor. RTL şifresiz bir kanal olsa da RTL+ ücretli bir platformdur.

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DFB-Pokal'daki tüm maçları Sky bu sezon canlı ve eksiksiz şekilde Pay-TV'de ve canlı yayında yayınlıyor. Bunun yanı sıra her kupa turunda seçili maçlar şifresiz TV'de gösteriliyor.

DFB-Pokal'ın TV'deki ücretsiz yayınlarından ise ARD ve ZDF sorumlu.

Bayer Leverkusen yayın bilgileri kısa bir bakışta: B04'ün maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? SPOX'ta canlı anlatım

SPOX, Bayer Leverkusen'in seçili maçlarını sizin için canlı anlatımla takip ediyor. B04 maçlarının canlı anlatımlarını ana sayfamızda bulabilirsiniz. Buradan ulaşabilirsiniz

Robert AndrichGetty

Bayer Leverkusen yayın bilgileri kısa bir bakışta: B04'ün maçlarını canlı TV'de ve canlı yayında kim gösteriyor / yayınlıyor? Kulüp künyesi

Kuruluş01. Temmuz 1904 
Lig şampiyonluğu1
Kupa zaferi2
Avrupa Ligi şampiyonluğu1
Rekor oyuncuRüdiger Vollborn (477 maç)
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