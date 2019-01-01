Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda Bayer Leverkusen ile Lokomotiv Moskova karşı karşıya geliyor.
Mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonu'ndan Pawel Raczkowski yönetecek.
Bayer Leverkusen, Bundesliga'da oynadığı dört maçta topladığı 7 puanla sekizinci sırada yer alıyor.
17 puanı bulunan Lokomotiv Moskova ise dokuzuncu haftası geride kalan Rusya Permier Lig'de dördüncü sırada bulunuyor.
İki takım tarihlerinde 2. kez karşılaşacak. 22 Temmuz 2014 tarihinde hazırlık maçında karşı karşıya gelen mücalede Bayer Leverkusen rakibni 3-1 mağlup etmeyi başarmıştı.
Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova maçı ne zaman, saat kaçta?
Bayer Leverkusen ile Lokomotiv Moskova'yı karşı karşıya getirecek UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu karşılaşması 18 Eylül Çarşamba günü TSİ 22:00'de başlayacak.
Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova maçı hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki Dinamo Zagreb - Atalanta karşılaşması beIN Sports Max 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
İnternet üzerinden izlemek isteyenler beIN Connect'in web sayfasını ve mobil uygulamasını kullanabilirler.
Bayer Leverkusen - Lokomotiv Moskova maçının İddaa oranları
İddaa bu maçta Bayer Leverkusen'in galibiyetine 1.30 oran veriyor.
Beraberliğin oranı 3.90 olarak belirlenmiş.
Lokomotiv Moskova galibiyetine verilen oran ise 6.25.
Not: İddaa'nın bu oranlarda değişiklik yapma hakkı bulunuyor.