Bayer Leverkusen kötü gidişin faturasını teknik direktör Peter Bosz'a kesti

Bir süredir beklediği saha sonuçlarını alamayan Bayer Leverkusen, teknik direktörü Peter Bosz ile yollarını ayırdı.

Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen, 2.5 sezondur takımın başında yer alan Hollandalı teknik direktörü Peter Bosz'un görevine son verdi.

Bayer Leverkusen ligde oynadığı son altı maçta sadece bir galibiyet alabildi. Kırmızı-beyazlılar, son olarak Hertha Berlin'e deplasmanda 3-0'a yenildi.

Alman ekibi ayrıca, Şubat ayında oynadığı Avrupa Ligi maçlarında Young Boys'a iki karşılaşmada da yenilerek elenmişti.

Bosz'un yerine Almanya 18 Yaş Altı Milli Takımı'nın antrenörü Hannes Wolf, sezon sonuna kadar görev yapacak. Wolf'un yardımcılığını Peter Hermann üstlenecek.

Bayer Leverkusen, 2021'de ligde oynadığı 13 maçın sadece 3'ünü kazanabildi ve 40 puanla 6. sıraya kadar geriledi. Kırmızı-siyahlılar, Almanya Kupası'nda da alt lig ekibi Essen'e yenilerek elendi.

Peter Bosz'un kariyeri

Peter Bosz, kariyerinin ilk yıllarında Hollanda Ligi'nde çeşitli takımlarda görev yaptı ve ardından futbolcu olarak hizmet ettiği Feyenoord'un başına geçti.

Burada beklenen çıkışı sergileyemeyen Bosz, Feyenoord'un ardından Heracles, Vittese ve Maccabi takımlarını çalıştırdı.

2016-17 sezonunda görev yaptığı Ajax'ı Avrupa Ligi finaline çıkardı. O sezonun ardından Bundesliga'ya adım attı ve Borussia Dortmund'un başına geçti. Dortmund macerası sadece yarım sezon sürdü. Sonrasında da Bayer Leverkusen'in başına geçti.

Peter Bozs, 2.5 sezonluk Bayer Leverkusen döneminde 108 maçta görev yaptı ve takımına 59 maç kazandırdı. Bozs'un öğrencileri 33 maçta sahadan yenilgiyle ayrılrıken, 16 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.