Bayer Leverkusen - Juventus maçı hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde Bayer Leverkusen ile Juventus karşı karşıya geliyor. Peki maç hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında sahasında 'u ağırlayacak.

Bu maç öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Juventus 13 puanla lider, Bayer Leverkusen ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Bayer Leverkusen - Juventus maçı hangi kanalda?

BayArena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Bayer Leverkusen'de Pohjanpalo ve Weiser sakatlıkları, Amiri ise cezası nedeniyle forma giyemeyecekler.

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Juventus'ta ise Betancur, Douglas Costa, De Ligt, Khedira ve Ramsey sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacaklar.

Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Diaby, Havertz, Bailey - Volland

Juventus: Szczesny - Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio - Rabiot, Pjanic, Matuidi - Dybala - Higuain, Ronaldo

