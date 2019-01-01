Bayer Leverkusen - Juventus maçı hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Bayer Leverkusen sahasında Juventus'u ağırlayacak.
Bu maç öncesinde son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Juventus 13 puanla lider, Bayer Leverkusen ise 6 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Bayer Leverkusen - Juventus maçı hangi kanalda?
BayArena'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma TSİ 23:00'te başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS MAX HD 2 kanalından naklen yayınlanacak.
Muhtemel 11'ler
Bayer Leverkusen'de Pohjanpalo ve Weiser sakatlıkları, Amiri ise cezası nedeniyle forma giyemeyecekler.
Juventus'ta ise Betancur, Douglas Costa, De Ligt, Khedira ve Ramsey sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacaklar.
Bayer Leverkusen: Hradecky - L. Bender, Tah, S. Bender, Wendell - Aranguiz, Demirbay - Diaby, Havertz, Bailey - Volland
Juventus: Szczesny - Cuadrado, Demiral, Rugani, De Sciglio - Rabiot, Pjanic, Matuidi - Dybala - Higuain, Ronaldo