18 yaşın üzerinde misiniz?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Bahis içeriklerini görüntülemek için gerekli yaşta değilsiniz. Ana sayfaya yönlendirileceksiniz.

Goal.com
CanlıBiletler
Bu sayfa farklı bir markanın bağlantılarını içerir. Sağlanan bağlantılar üzerinden abone olduğunuzda komisyon kazanabiliriz.
Bayer 04 Leverkusen v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport
Book Bayer Leverkusen Tickets

Çeviri:

Bayer Leverkusen 2026/27 biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, yaklaşan maçlar ve daha fazlası

SHOPPING
Tickets
Bundesliga
Bayer Leverkusen

Alman şampiyonlarını bu sezon sahada nasıl izleyebileceğinize göz atın

BayArena’da kapalı gişe tribünler düzenli olarak turnikeleri doldursa da, 2026/27 sezonunda Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen’i canlı izlemek isteyen bilinçli taraftarlar biletleri istikrarlı şekilde kapmaya devam ediyor.

Bilet mi arıyorsunuz? GOAL, Bayer Leverkusen biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sizler için derledi; fiyatlar, nereden satın alabileceğiniz ve çok daha fazlası burada.

Bayer Leverkusen BiletleriHemen rezervasyon yap

Bayer Leverkusen'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Tarih ve SaatKarşılaşmaKonumBiletler
22 Ağustos 2026 Cumartesi, 13.00SV Wehen Wiesbaden - Bayer LeverkusenBrita-Arena, WiesbadenBilet al
29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.30SV Elversberg - Bayer LeverkusenWaldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-ElversbergBilet al
5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.30Bayer Leverkusen - 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenBilet al
12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.30FC Augsburg - Bayer LeverkusenWWK Arena, AugsburgBilet al
20 Eylül 2026 Pazar, 15.30Bayer Leverkusen - RB LeipzigBayArena, LeverkusenBilet al
10 Ekim 2026 Cumartesi, 12.001. FSV Mainz 05 - Bayer LeverkusenMewa Arena, MainzBilet al
17 Ekim 2026 Cumartesi, 12.00Bayer Leverkusen - SC FreiburgBayArena, LeverkusenBilet al
24 Ekim 2026 Cumartesi, 12.00TSG 1899 Hoffenheim - Bayer LeverkusenPreZero Arena, SinsheimBilet al
31 Ekim 2026 Cumartesi, 11.00Bayer Leverkusen - VfB StuttgartBayArena, LeverkusenBilet al
7 Kasım 2026 Cumartesi, 11.001. FC Köln - Bayer LeverkusenRheinEnergieSTADION, CologneBilet al
21 Kasım 2026 Cumartesi, 11.00Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07BayArena, LeverkusenBilet al
28 Kasım 2026 Cumartesi, 11.00Borussia Dortmund - Bayer LeverkusenWestfalenstadion, DortmundBilet al
5 Aralık 2026 Cumartesi, 11.00Bayer Leverkusen - Borussia MönchengladbachBayArena, LeverkusenBilet al
12 Aralık 2026 Cumartesi, 11.00SV Werder Bremen - Bayer LeverkusenWeser Stadium, BremenBilet al
19 Aralık 2026 Cumartesi, 11.00Bayer Leverkusen - Eintracht FrankfurtBayArena, LeverkusenBilet al

Bayer Leverkusen bileti nasıl alınır?

BayArena’da yerinizi almak için, bütçenize ve planlama sürenize bağlı olarak birden fazla bilet satın alma yolu bulunuyor:

  • Resmî kulüp bilet portalı: bayer04.de üzerinden doğrudan satın almak, nominal fiyatlı biletler için temel yöntemdir. Biletler genellikle her maçtan 4 ila 6 hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar.
  • Bayer 04 kulüp üyeliği: Resmî kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder. Talebin çok yüksek olduğu maçlarda, örneğin Bayern Münih veya Avrupa eleme turlarında, birincil satışlarda üyelik neredeyse zorunludur.
  • İkincil yeniden satış platformları: Resmî kanallarda biletler tükenirse, ikincil bilet pazar yerleri dijital yeniden satış için alternatif seçenekler sunar. Bilet güvenliğini sağlamak için satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Bayer Leverkusen BiletleriHemen rezervasyon yap

Bayer Leverkusen biletleri ne kadar?

Tek maç bazında doğrudan Bayer 04 üzerinden satın almak, Avrupa futbolundaki en erişilebilir bilet fiyatlarından bazılarını sunuyor:

  • Doğrudan nominal fiyatlar: Yetişkinler için tek maç biletleri, stadyumdaki bölüme ve rakip kategorisine bağlı olarak genel olarak 15 € ile 55 € arasında değişiyor.
  • Tribün konumları: En ucuz koltuklar ve ayakta izleme alanları, kalelerin arkasındaki Kuzey (Nordkurve) ve Güney tribünlerinde yer alır. Merkez yan tribünler, yani Westtribüne ve Osttribüne, nominal fiyatlarda en yüksek seviyeye sahiptir.
  • İkincil yeniden satış fiyatları: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde, standart Bundesliga maçları için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €’dan başlar. Bayern Münih veya Rheinderby rakibi 1. FC Köln’e karşı oynanan öne çıkan maçlarda ise piyasa koşullarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlar görülür.
  • İndirimli kategoriler: Bundesliga’daki çoğu takım gibi Bayer Leverkusen de belirli birincil bilet satışlarında gençler, öğrenciler ve yaşlılar için kademeli fiyatlandırma sunar.

BayArena'nın tarihi

30 binden fazla kapasiteye sahip BayArena, 1958’de ilk kez kapılarını açtığından bu yana Bayer Leverkusen’in evi konumunda.

Başlangıçta Bayer şirketi çalışanlarına spor tesisi sağlamak amacıyla inşa edilen stadyum, zaman içinde birkaç büyük yenilemeden geçti ve modern Alman futbolunun sembollerinden biri olan dünya çapında bir arenaya dönüştü.

Bay Arena, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda kullanılacak dokuz stattan biri olarak seçildi ve burada üç grup maçı ile bir çeyrek final karşılaşması oynandı.

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin