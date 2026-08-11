BayArena’da kapalı gişe tribünler düzenli olarak turnikeleri doldursa da, 2026/27 sezonunda Bundesliga’nın güçlü ekiplerinden Bayer Leverkusen’i canlı izlemek isteyen bilinçli taraftarlar biletleri istikrarlı şekilde kapmaya devam ediyor.

Bilet mi arıyorsunuz? GOAL, Bayer Leverkusen biletleriyle ilgili bilmeniz gereken tüm önemli bilgileri sizler için derledi; fiyatlar, nereden satın alabileceğiniz ve çok daha fazlası burada.

Bayer Leverkusen'in 2026/27 sezonundaki yaklaşan maçları

Bayer Leverkusen bileti nasıl alınır?

BayArena’da yerinizi almak için, bütçenize ve planlama sürenize bağlı olarak birden fazla bilet satın alma yolu bulunuyor:

Resmî kulüp bilet portalı : bayer04.de üzerinden doğrudan satın almak, nominal fiyatlı biletler için temel yöntemdir. Biletler genellikle her maçtan 4 ila 6 hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar.

: bayer04.de üzerinden doğrudan satın almak, nominal fiyatlı biletler için temel yöntemdir. Biletler genellikle her maçtan 4 ila 6 hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar. Bayer 04 kulüp üyeliği : Resmî kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder. Talebin çok yüksek olduğu maçlarda, örneğin Bayern Münih veya Avrupa eleme turlarında, birincil satışlarda üyelik neredeyse zorunludur.

: Resmî kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce öncelikli erişim hakkı elde eder. Talebin çok yüksek olduğu maçlarda, örneğin Bayern Münih veya Avrupa eleme turlarında, birincil satışlarda üyelik neredeyse zorunludur. İkincil yeniden satış platformları: Resmî kanallarda biletler tükenirse, ikincil bilet pazar yerleri dijital yeniden satış için alternatif seçenekler sunar. Bilet güvenliğini sağlamak için satın alma yaptığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.

Bayer Leverkusen biletleri ne kadar?

Tek maç bazında doğrudan Bayer 04 üzerinden satın almak, Avrupa futbolundaki en erişilebilir bilet fiyatlarından bazılarını sunuyor:

Doğrudan nominal fiyatlar: Yetişkinler için tek maç biletleri, stadyumdaki bölüme ve rakip kategorisine bağlı olarak genel olarak 15 € ile 55 € arasında değişiyor.

Yetişkinler için tek maç biletleri, stadyumdaki bölüme ve rakip kategorisine bağlı olarak genel olarak 15 € ile 55 € arasında değişiyor. Tribün konumları: En ucuz koltuklar ve ayakta izleme alanları, kalelerin arkasındaki Kuzey (Nordkurve) ve Güney tribünlerinde yer alır. Merkez yan tribünler, yani Westtribüne ve Osttribüne, nominal fiyatlarda en yüksek seviyeye sahiptir.

En ucuz koltuklar ve ayakta izleme alanları, kalelerin arkasındaki Kuzey (Nordkurve) ve Güney tribünlerinde yer alır. Merkez yan tribünler, yani Westtribüne ve Osttribüne, nominal fiyatlarda en yüksek seviyeye sahiptir. İkincil yeniden satış fiyatları: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde, standart Bundesliga maçları için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €’dan başlar. Bayern Münih veya Rheinderby rakibi 1. FC Köln’e karşı oynanan öne çıkan maçlarda ise piyasa koşullarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlar görülür.

StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde, standart Bundesliga maçları için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €’dan başlar. Bayern Münih veya Rheinderby rakibi 1. FC Köln’e karşı oynanan öne çıkan maçlarda ise piyasa koşullarına bağlı olarak daha yüksek fiyatlar görülür. İndirimli kategoriler: Bundesliga’daki çoğu takım gibi Bayer Leverkusen de belirli birincil bilet satışlarında gençler, öğrenciler ve yaşlılar için kademeli fiyatlandırma sunar.

BayArena'nın tarihi

30 binden fazla kapasiteye sahip BayArena, 1958’de ilk kez kapılarını açtığından bu yana Bayer Leverkusen’in evi konumunda.

Başlangıçta Bayer şirketi çalışanlarına spor tesisi sağlamak amacıyla inşa edilen stadyum, zaman içinde birkaç büyük yenilemeden geçti ve modern Alman futbolunun sembollerinden biri olan dünya çapında bir arenaya dönüştü.

Bay Arena, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda kullanılacak dokuz stattan biri olarak seçildi ve burada üç grup maçı ile bir çeyrek final karşılaşması oynandı.