Bayer Leverkusen 2026/27 biletleri nasıl alınır: Bundesliga fiyatları, yaklaşan fikstür ve daha fazlası

BayArena'da kapalı gişe tribünler düzenli olarak turnikelerden geçse de, 2026/27 sezonunda Bundesliga devi Bayer Leverkusen'i canlı izlemek isteyen bilinçli taraftarlar biletleri yine istikrarlı şekilde kapıyor.
Bilet mi arıyorsunuz? GOAL, fiyatlarından nereden satın alabileceğinize kadar bilmeniz gereken tüm önemli Bayer Leverkusen bilet bilgilerini sizin için derledi.
Yaklaşan Bayer Leverkusen 2026/27 maçları
|Tarih ve Saat
|Maç
|Konum
|Biletler
|22 Ağustos 2026 Cumartesi, 13.00
|SV Wehen Wiesbaden - Bayer Leverkusen
|Brita-Arena, Wiesbaden
|Bilet al
|29 Ağustos 2026 Cumartesi, 15.30
|SV Elversberg - Bayer Leverkusen
|Waldstadion an der Kaiserlinde, Spiesen-Elversberg
|Bilet al
|5 Eylül 2026 Cumartesi, 15.30
|Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|12 Eylül 2026 Cumartesi, 15.30
|FC Augsburg - Bayer Leverkusen
|WWK Arena, Augsburg
|Bilet al
|20 Eylül 2026 Pazar, 15.30
|Bayer Leverkusen - RB Leipzig
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|10 Ekim 2026 Cumartesi, 12.00
|1. FSV Mainz 05 - Bayer Leverkusen
|Mewa Arena, Mainz
|Bilet al
|17 Ekim 2026 Cumartesi, 12.00
|Bayer Leverkusen - SC Freiburg
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|24 Ekim 2026 Cumartesi, 12.00
|TSG 1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen
|PreZero Arena, Sinsheim
|Bilet al
|31 Ekim 2026 Cumartesi, 11.00
|Bayer Leverkusen - VfB Stuttgart
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|7 Kasım 2026 Cumartesi, 11.00
|1. FC Köln - Bayer Leverkusen
|RheinEnergieSTADION, Cologne
|Bilet al
|21 Kasım 2026 Cumartesi, 11.00
|Bayer Leverkusen - SC Paderborn 07
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|28 Kasım 2026 Cumartesi, 11.00
|Borussia Dortmund - Bayer Leverkusen
|Westfalenstadion, Dortmund
|Bilet al
|5 Aralık 2026 Cumartesi, 11.00
|Bayer Leverkusen - Borussia Mönchengladbach
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
|12 Aralık 2026 Cumartesi, 11.00
|SV Werder Bremen - Bayer Leverkusen
|Weser Stadium, Bremen
|Bilet al
|19 Aralık 2026 Cumartesi, 11.00
|Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt
|BayArena, Leverkusen
|Bilet al
Bayer Leverkusen biletleri nasıl alınır?
Bütçenize ve ne kadar önceden plan yaptığınıza bağlı olarak BayArena'da yer bulmak için birden fazla bilet yolu bulunuyor:
- Resmi kulüp bilet portalı: Doğrudan bayer04.de üzerinden satın almak, liste fiyatı üzerinden bilet almanın temel yöntemidir. Biletler genellikle her maçtan 4 ila 6 hafta önce çevrim içi olarak satışa çıkar.
- Bayer 04 kulüp üyeliği: Resmi kulüp üyeleri, kalan koltuklar genel satışa çıkmadan önce erken öncelikli erişim hakkı elde eder. Yüksek talep gören maçlarda, örneğin Bayern Münih veya Avrupa eleme turları, birincil satışlarda üyelik neredeyse olmazsa olmazdır.
- İkincil yeniden satış platformları: Resmi kanallardaki biletler tükenirse, ikincil bilet pazar yerleri alternatif dijital yeniden satış seçenekleri sunar. Bilet güvenliğini sağlamak için satın aldığınız sitenin hüküm ve koşullarını mutlaka kontrol edin.
Bayer Leverkusen biletleri ne kadar?
Tek maç bazında doğrudan Bayer 04 üzerinden satın almak, Avrupa futbolundaki en erişilebilir bilet fiyatlarından bazılarını sunuyor:
- Doğrudan liste fiyatları: Yetişkinler için tek maç biletleri, stadyumdaki bölüme ve rakip kategorisine bağlı olarak genellikle 15 € ile 55 € arasında değişir.
- Tribün konumları: En ucuz koltuklar ve ayakta izleme alanları, kalelerin arkasındaki Kuzey (Nordkurve) ve Güney tribünlerinde yer alır. Merkezi yan tribünler, yani Westtribüne ve Osttribüne, en yüksek liste fiyatlarına sahiptir.
- İkincil yeniden satış fiyatları: StubHub gibi ikincil pazar yerlerinde standart Bundesliga maçları için giriş seviyesi fiyatlar yaklaşık 25 € ile 35 €'dan başlar. Bayern Münih veya Rheinderby rakibi 1. FC Köln'e karşı oynanan öne çıkan maçlarda ise piyasa odaklı fiyatlar daha yüksek olur.
- İndirimli kategori grupları: Bundesliga'daki çoğu kulüp gibi Bayer Leverkusen de belirli birincil bilet satışlarında gençler, öğrenciler ve yaşlılar için kademeli fiyatlandırma sunar.
BayArena'nın tarihi
30.000'in üzerinde kapasiteye sahip BayArena, ilk kez 1958'de açıldığından bu yana Bayer Leverkusen'in evi konumunda.
İlk olarak Bayer şirketi çalışanlarına bir spor tesisi sağlamak amacıyla inşa edildi. Stadyum zaman içinde birkaç büyük yenilemeden geçti ve modern Alman futbolunun simgelerinden biri olan dünya standartlarında bir arenaya dönüştü.
Bay Arena, 2011 FIFA Kadınlar Dünya Kupası sırasında kullanılacak dokuz stadyumdan biri olarak seçildi ve burada üç grup maçı ile bir çeyrek final karşılaşması oynandı.Almanya'nın en üst düzey ligindeki maçlar için bilet bulunabilirliği, tutkulu taraftar kültürü ve yüksek stadyum dolulukları nedeniyle son derece sınırlı kalmaya devam ediyor. Sezon öncesi gözlemlerinizi düşük riskli bahislerle desteklemeyi planlıyorsanız, promosyon amaçlı house credit ile başlamak büyük bir avantajdır. Megapari promosyon kodumuzla açılan avantajlara dair kapsamlı rehberimizi incelemek için bir dakikanızı ayırın.