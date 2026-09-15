Jürgen Klopp izini bırakmak için uzun süre beklemedi; Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak aldığı ilk büyük kararında Klopp, Die Mannschaft'ın kalesine dair o ezeli tartışmayı sona erdirdi ve uluslararası arenada unutulmak üzere olan bir kaleciye yeniden güven verdi.

Alman "Bild" gazetesinin ortaya koyduğuna göre, Jürgen Klopp nihai kararını verdi: Şu anda Ajax'a kiralık olan Barcelona kalecisi Marc-André ter Stegen, Almanya Milli Takımı'nın yeni birinci kalecisi olacak.

Haberlere göre Klopp yönetimsel kararla yetinmedi, 34 yaşındaki kaleciyle bizzat iletişime geçerek ona tam güvenini bildirdi ve gelecek perşembe günü açıklayacağı ilk kadrosunda yer alacağını teyit etti.

Bu karar, son Dünya Kupası'nı sakatlık nedeniyle kaçıran ve milli takım formasından bir yıldan fazla süre uzak kalan ter Stegen için uzun ve sancılı bir yolculuğun sonunu temsil ediyor.

Dönüşünün ayrı bir sembolik anlamı da olacak; zira dönüş maçının, 24 Eylül'de Amsterdam'da Hollanda'ya karşı oynanacak UEFA Uluslar Ligi zirvesinde olması planlanıyor. Amsterdam, ter Stegen'in Ajax kalecisi olarak halihazırda yaşadığı şehir.

En büyük kaybeden: Baumann hesap dışı

Buna karşılık, Klopp'un gelişinden en büyük kaybın Oliver Baumann olduğu görülüyor. Nitekim birçok Alman medya kuruluşunun teyit ettiği üzere Klopp, Hoffenheim kalecisini kadrosundan tamamen çıkarmaya karar verdi. Baumann, dört kez dünya şampiyonu olan takımda uzun yıllar boyunca Manuel Neuer'in yedek kalecisi olmuştu; böylece Alman kalecilik tarihinde koca bir sayfa kapanmış oluyor.

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Ter Stegen'in ardından ikinci ve üçüncü kalecilik için rekabet ise tüm hızıyla açık; listenin başında Bayern Münih'in genç kalecisi Jonas Urbig ile Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel yer alıyor.

Augsburg kalecisi Finn Dahmen'in de listeye dahil olmak için güçlü bir şansı bulunuyor; Loris Karius'un ise Schalke'deki son parlak performansına ve Klopp ile Liverpool'daki eski güçlü ilişkisine rağmen yalnızca ikincil bir rol oynaması bekleniyor.