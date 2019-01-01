Batur Altıparmak: Selçuk İnan için Galatasaray'la görüşeceğiz

Menajer Batur Altıparmak, Okay Yokuşlu ve Selçuk İnan'ın transferleri hakkında önemli açıklamalar yaptı.

'ın, sözleşmesi biten Selçuk İnan' yerine 'da forma giyen Okay Yokuşlu'nun transfer edileceği iddia ediliyordu. İki oyuncunun da menajerliğini yapan Batur Altıparmak açıklamalarda bulundu.

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TRTSpor'a konuşan Altıparmak, Galatasaray ile kontratı sona eren Selçuk İnan ile ilgili olarak, "Galatasaray şampiyonluk kutlamalarının ardından gelecek sezon için adımlarını atmaya başlayacak. Selçuk, 8 sezonda Galatasaray'da birçok kupa kazandı, 5 kez şampiyon oldu. Şu ana kadar Selçuk ile ilgili yönetim ile bir görüşmemiz olmadı. Biz de Selçuk için önümüzdeki günlerde görüşme yapacağız" açıklamasını yaptı.

"Okay'ın 'ye dönmesi taraftarı değilim"

Okay Yokuşlu'nun sarı-kırmızılılara olan transferini de değerlendiren Altıparmak, "Aslı ve astarı olmayan bir haber bu. Yurt dışında sürekli oynayan bir oyuncunun ben Türkiye'ye dönmesi taraftarı değilim. Bugüne kadar Galatasaray'dan hiç kimse bizi aramadı." ifadelerini kullandı.