Batur Altıparmak: Caner Erkin, Beşiktaş'tan ayrılacak
Beşiktaş'ta ayrılık rüzgarları esiyor.
2017 yılında Inter'ten Beşiktaş'a transfer olan 31 yaşındaki sol bek Caner Erkin sezon sonunda takımdan ayrılıyor.
Menajeri Batur Altıparmak, son dönemde eski takımı Fenerbahçe'ye geri döneceği yönündeki haberler gündeme gelirken Radyospor'a yaptığı açıklamalarda ayrılığı doğruladı:
"Caner ile ilgili her gün bir şeyler söylüyorlar. Şu anda ne Galatasaray ne de Fenerbahçe'ye bir söz verdik. Kimseyle bir şey konuşmadık. Beşiktaş ile görüştüm. Caner'in sezon sonuna kadar sözleşmesi var. Caner Erkin'in sezon sonunda Beşiktaş'tan ayrılacağını net bir şekilde söyleyebilirim."
Yurt dışı ihtimali her zaman için var. Sezon sonunda oturup konuşacağız."
Siyah beyazlı ekipte 132 resmi karşılaşmada görev alan Caner Erkin, 6 gol 25 asistlik katkıda bulundu.