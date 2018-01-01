Batur Altıparmak: "Berke Özer'i Fenerbahçe almasaydı Manchester City alıyordu"

Menajer Batur Altıparmak, Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Berke Özer'in durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Menajer Batur Altıparmak, katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Global'de yayınlanan Karşılaşma isimli programın konuğu olan Altıparmak, Fenerbahçe'nin Altınordu'dan transfer ettiği kaleci Berke Özer ile ilgili, "Berke, gelecek yatırımı için doğru bir transfer. Fenerbahçe almasaydı, Manchester City alıyordu Berke'yi. Enes Ünal gibi yatırım yapacaklardı. Fenerbahçe bir adım önde davrandığı için bu transfer gerçekleşti." dedi.

"Barış Alıcı, Başakşehir veya Galatasaray'a da gidebilirdi"

Altınordu'dan transfer edilen bir diğer isim Barış Alıcı'nın durumunu da yorumlayan Altıparmak, "Eğer Fenerbahçe’ makine gibi işleyen bir sistem kurarsa Barış Alıcı çok faydalı bir futbol oynar. Çok başarılı olur. Barış Alıcı, Medipol Başakşehir ya da Galatasaray’a da gidebilirdi. Fenerbahçe transferi doğru zamanda gerçekleştirdi." diye konuştu. Editörün Seçtikleri Messi mi Ronaldo mu? Son 10 yılın en iyi futbolcuları

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"Damien Comolli doğru işler yapıyor"

Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile 15 yıllık bir arkadaşlığı olduğunu belirten Altıparmak, "Bugüne kadar birlikte hiç iş yapmadık. Sadece Barış Alıcı, Berke Özer ve Harun Tekin transferlerinde birlikte çalıştık. Diğer transferlerle ilgim yok. Comolli doğru işler yapıyor. Aracıları devreden çıkarıp direkt futbolcuların kendi menajerleri ile görüşüyor. " ifadelerini kullandı.

"Enes Ünal'ı Türkiye'ye döndürmeyi düşünmüyoruz"

Altıparmak, menajerliğini yaptığı ve şu anda kiralık olarak Real Valladolid forması giyen Enes Ünal'ın durumunu da değerlendirirken, şöyle konuştu: "Enes Ünal için bir proje yaptık. Çok acele etmemize gerek yok. Enes Ünal 24 yaşına geldiğinde en üst seviyesine çıkacak. Enes’i Türkiye’ye döndürmeyi düşünmüyoruz."