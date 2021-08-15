Batshuayi, Chelsea formasıyla hazırlık maçında beş gol attı!

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Batshuayi, Chelsea’nin Weymouth ile oynadığı hazırlık maçında şov yaptı.

Premier Lig’e Crystal Palace karşısında aldığı 3-0’lık galibiyetle başlayan Chelsea, milli takımdan dönen oyuncularını bu maçta riske etmemişti.

Chelsea, takıma geç katılan ve maç eksiği bulunan oyuncuların maç kondisyonu kazanması için İngiltere Beşinci Ligi’nde mücadele eden Weymouth’la bir hazırlık maçı yaptı.

Menajer Thomas Tuchel, Thiago Silva, Kurt Zouma, Ben Chilwell, Emerson, Zappacosta, Ampadu gibi isimlerin yanı sıra Beşiktaş ile anlaşan Michy Batshuayi’ye de şans verdi.

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Chelsea mücadeleyi 13-0 kazanırken, gollerin beşi Batshuayi’den geldi. Chelsea’nin diğer sayılarını Barkley (3), Hudson-Odoi (2), Thiago Silva ve James kaydetti. İlk golü henüz dördüncü dakikada bulan Chelsea ilk yarıyı da 8-0 önde tamamladı.

Lukaku oynamadı

Londra ekibinin Inter’den transfer ettiği Romelu Lukaku, covid protokolleri gereği izolasyon sürecinde olduğu için mücadelede yer alamadı. Lukaku’nun Pazartesi’den itibaren takımla çalışmalara katılması bekleniyor.

Palace karşısında oyuna sonradan giren James ve Emerson dışında, ligin ilk haftasında süre alıp bu maçta da forma giyen başka oyuncu olmadı.

Weymouth ile Chelsea arasında yapılan anlaşma gereği ilk 11’ler ve golleri atan oyuncular resmi kanallardan duyurulmadı.

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