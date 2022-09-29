Batshuayi, Beşiktaş derbisinde gol atması durumunda sevinecek mi? "Ne olacak, göreceğiz"

Son milli arada 1 gol 1 asistle ülkesine katkıda bulunan Batshuayi, iyi formunu kulüpte de sürdürmek istiyor.

Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş, Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak.

Derbi öncesinde her iki taraftan da demeçler verilmeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin Belçikalı forveti Batshuayi, derbi hakkında özel açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu Beşiktaş'ta geçiren Batshuayi, eski takımına karşı forma şansı bulmayı bekliyor.

Ne söylendi?

Batshuayi, öncelikle kendisi için özel bir maç olacağını ifade ederken gol atması durumunda ne yapacağına karar vermediğini açıkladı.

“Öncelikle benim açımdan özel bir maç olacak. Eski takımıma karşı oynayacağım. Fenerbahçe olarak temennimiz, bu büyük derbiyi kazanmak olacak.”

“Önemli olan o maçta gol atmak olacak. Ondan sonrası ne olacak, göreceğiz."

Belçika'daki iyi formu

Son milli arada 1 gol 1 asistle ülkesine katkıda bulunan Batshuayi, iyi formunu kulüpte de sürdürmek istiyor.

“Başlangıç olarak çok hazırlık sürecim olmamıştı. Yüzde yüzümde değilim ama şu anda kendimi iyi hissettiğimi söyleyebilirim. Milli maçtan döndükten sonra kendimi çok daha iyi hissediyorum.

"Maça etki edecek katkıyı sağlamak istiyorum. Bu katkıyı sağlarsam takım olarak önemli bir avantaj elde edeceğiz. Bunu yapabilirsem takımıma yardımcı olacağım.”

Doğum günü hediyesi

Derbinin doğum gününe denk gelmesi konusunda Belçikalı yıldız, şunları söyledi:

“Bana göre hediye takım olarak alacağımız galibiyet olacaktır. Ben de gol atarsam kendimi iyi hissedeceğim. Bir forvet oyuncusu olarak gol atmak benim görevim."