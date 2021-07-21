Batma tehlikesi yaşayan Dinamo Bükreş'e taraftarları sahip çıktı

Romanya ekibi Dinamo Bükreş’in yeni sezon formasında, kulübe bağışta bulunan taraftarların isimleri yer alıyor.

Zorlu ekonomik koşullarla mücadele eden Dinamo Bükreş, hayatta kalabilmek için taraftarlarının desteğine başvurdu.

Kulübün başlattığı dayanışma projesine destek veren ilk 2000 taraftarın ismi yeni sezonda kullanılacak formaları süsleyecek. Dinamo Bükreş bu bağış hareketiyle 200 bin euro’luk bir gelir elde etti.

Bu özel forma ayrıca 490 Rumen leyi (yaklaşık 1000 Türk lirası) fiyatla kulübün internet sitesi üzerinden satışa sunuldu.

Neler yaşandı?

Pablo Cortacero isimli İspanyol yatırımcı, geçen yıl Ağustos ayında kulübü satın almış ve ilk sezon için 10 milyon euro’luk yatırım vaadinde bulunmuştu.

Sezona, Cortacero’nun heyecan verici planı çerveçesinde 14 yeni transferle giren Dinamo için işler hiç de beklendiği gibi gitmedi.

Uzun süre maaşları ödeyemeyen ve kulübün giderlerini dahi karşılamakta zorlanan Dinamo, Romanya Ligi’ni düşme hattının hemen üzerinde tamamlayabildi.

Kulübü adeta yüz üstü bırakıp giden ve altı ay boyunca Romanya’yı ziyaret etmeyen Cortacero, sahip olduğu hisseleri kulübün eski yöneticilerinden Dorin Șerdean’a devretmeyi kabul etti. Dinamo hisselerinin %73’lük bölümü Cortacero’nun elinde bulunuyor.

Benzerleri vardı

Geçmişte farklı ülkelerin takımları da benzer girişimlerde bulunmuştu. İskoçya temsilcisi Hearts, 2015 yılında kulübe bağış yapan 8000 taraftarın ismini forma tasarımında kullanmıştı.

Hırvatistan’ın Hajduk Split kulübü ise, hisselerini satmaktan 2200 taraftarın yaptığı bağış sayesinde kurtulmuştu. Hajduk, bu 2200 kişiyi isimlerine formada yer vererek onurlandırmıştı.

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