BATE Borisov-Konyaspor maçı ne zaman, hangi kanalda yayımlanacak?

Yeşil-beyazlı kulüp, deplasmanda oynanması beklenen BATE Borisov maçını evine aldı.

Süper Ligi üçüncü sırada tamamlayan Konyaspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne katılma hakkı elde etti.

UEFA’nın, Nyon’da yapılan kura çekiminde Konyaspor’un rakibi BATE Borisov oldu.

Paki, BATE Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak bu önemli mücadele ne zaman başlayacak saat kaçta oynanacak ve hangi kanaldan yayımlanacak?

BATE Borisov - Konyaspor maçı ne zaman?

Belarus ekibi ile yeşil-beyazlı takımın karşı karşıya geleceği ilk maç 21 Temmuz Perşembe günü oynanacak.

Konyaspor, deplasmanda oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu'nda Bate Borisov mücadelesinin Konya'da seyircisiz olarak oynanacağını bildirdi.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüzün, uzun uğraş ve müzakereleri sonuç vermiş, deplasmanda oynamamız gereken UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme Turu müsabakasının Konya'da oynanmasına UEFA tarafından karar verilmiştir.

Buna göre, BATE Borisov - Konyaspor maçı 21 Temmuz Perşembe günü seyircisiz olarak MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacaktır.

Talebimize olumlu cevap veren BATE Borisov Kulübü'ne ve UEFA yetkililerine teşekkür ederiz."

Hangi kanalda yayımlanacak?

BATE Borisov ile Konyaspor arasında oynanacak UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu karşılaşması EXXEN’den şifreli olarak yayımlanacak.

Bu mücadelenin şifresiz olarak yayımlanması halinde, TV 8 ekranlarından ekranlara gelmesi bekleniyor.

Bu konudaki net bilgi, önümüzdeki günlerde duyurulacak.

Ayrıca, mücadelenin maç saati de henüz belli değil. UEFA tarafından, önümüzdeki günlerde belli olacak.

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