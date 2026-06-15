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Batan gemi... İspanyol gazeteleri, Cape Verde ile berabere kalınmasının ardından çılgına döndü

İspanya - Yeşil Burun Adaları
İspanya
Yeşil Burun Adaları
Dünya Kupası
İspanya
Cabo Verde
ABD

İspanya gazeteleri Dünya Kupası'nın ilk maçını felaket olarak nitelendiriyor

2026 Dünya Kupası'nın açılış maçında Pazartesi akşamı Cape Verde ile oynanan golsüz beraberlik, İspanya'nın dört bir yanında şok etkisi yarattı.

Şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen İspanya milli takımı, oyuna açıkça hakim olmasına rağmen, etkisiz kalması ve Cape Verde savunmasını aşamaması nedeniyle beklentileri boşa çıkardı.

Bu beklenmedik yenilgi, İspanyol basınında teknik direktör Luis de la Fuente'nin takımına yönelik sert eleştirilere yol açtı.

İspanya medyası, milli takımın performansını eleştirmekte tereddüt etmedi. Marca gazetesi, yaşananları "felaket" olarak nitelendirdi ve İspanya'nın "futbol yeteneklerinden ve kaynaklarından yoksun" olduğunu yazdı.

"As" gazetesi ise "geminin battığından" bahsetti ve takımı "ruhsuz ve güçsüz" olarak nitelendirdi.

Dünya Kupası
İspanya crest
İspanya
ESP
Suudi Arabistan crest
Suudi Arabistan
KSA
Dünya Kupası
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Uruguay
URU
Yeşil Burun Adaları crest
Yeşil Burun Adaları
CPV

"Mundo Deportivo" gazetesi ise bu ilk maçı "felaket" olarak nitelendirdi ve "durumun bir an önce düzeltilmesi gerektiğini" belirtti.

"Sport" gazetesi ise La Roja'nın "sakinlikten yoksun" olduğunu ve 2026 Dünya Kupası'ndaki yerini korumak istiyorsa "performansını kökten yükseltmesi" gerektiğini vurguladı.

İspanya milli takımı, Dünya Kupası'nda Yeşil Burun Adaları, Suudi Arabistan ve Uruguay ile birlikte 8. grupta mücadele ediyor.

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