Bastoni, Fiorentina-Inter maçında forma giyemeyebilir: İtalya-Kuzey İrlanda maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz

Chivu'nun Inter'i ve Gattuso'nun milli takımı için kötü haberler. Alessandro Bastoni, Milan derbisinde Adrien Rabiot'ya yaptığı faulün ardından aldığı sakatlıktan henüz kurtulamadı ve durumu iyi değil: Rumen teknik direktörün antrenman ve basın toplantısının ardından durumuyla ilgili daha fazla bilgi edinilecek ancak Sky Sport'un aktardığına göre, yarın akşam Franchi'de oynanacak Floransadeplasmanındaforma giyemeyecek gibi görünüyor.





PLAYOFF TEHLİKEDE Mİ? - Nerazzurri'nin savunma oyuncusu, takımla bir süre antrenman yaptı ve kadroya çağrılıp çağrılmayacağına dair nihai karar önümüzdeki saatlerde verilecek, ancak mevcut durum göz önüne alındığında, yarınki maçta forma giymesi pek olası görünmüyor. Bu haber, doğrulanması halinde, bir haftadan az bir süre sonra Dünya Kupası play-off maçını oynayacak olan Gennaro Gattuso'nun İtalya milli takımını da doğrudan etkileyecek. Perşembe akşamı Kuzey İrlanda ile oynanacak yarı final maçı öncesinde, Gattuso'nun Inter'in savunma oyuncusundan vazgeçmesi gerekebilir.





INTER'DEN SON HABERLER - Bastoni'nin yanı sıra, Chivu'nun Lautaro Martinez ve Mkhitaryan'dan da kesinlikle vazgeçmesi gerekecek. Ermeni oyuncu uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek, Arjantinli kaptan ise henüz takımla antrenmanlara katılmadı: buna rağmen yine de takımla birlikte Toskana'ya gidebilir.