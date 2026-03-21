Chivu'nun Inter'i ve Gattuso'nun milli takımı için kötü haberler. Alessandro Bastoni, Milan derbisinde Adrien Rabiot'ya yaptığı faulün ardından yaşadığı sakatlıktan henüz tam olarak iyileşemedi ve durumu iyi değil: Rumen teknik direktörün antrenman ve basın toplantısının ardından, yarın akşam Franchi Stadyumu'nda oynanacak Floransa deplasmanında Fiorentina'ya karşı forma giyemeyeceği resmen açıklandı.





PLAYOFF TEHLİKEDE Mİ? - Nerazzurri'nin savunma oyuncusu, takımla birlikte bir kısmı antrenmana katıldı, ancak yine de takımla birlikte Floransa'ya gitmeyecek. Bu gelişme, bir haftadan az bir süre sonra Dünya Kupası play-off maçına çıkacak olan Gennaro Gattuso'nun İtalya Milli Takımı'nı da doğrudan ilgilendiriyor. Perşembe akşamı Kuzey İrlanda ile oynanacak yarı final maçı öncesinde Gattuso, Inter'in savunma oyuncusundan vazgeçmek zorunda kalabilir: Bastoni yine de Coverciano'daki kamp için yola çıkacak.





INTER'DEN SON HABERLER - Bastoni'nin yanı sıra, Chivu'nun Lautaro Martinez ve Mkhitaryan'dan da mahrum kalacağı kesin. Ermeni oyuncu uyluk sakatlığı nedeniyle antrenmanlara ara verirken, Arjantinli kaptan ise henüz takımla antrenman yapmadı: buna rağmen yine de takımla birlikte Toskana'ya gidebilir.