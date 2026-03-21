FC Internazionale v US Lecce - Serie AGetty Images Sport

Bastoni, Fiorentina-Inter maçına çağrılmadı: İtalya-Kuzey İrlanda maçında forma giyip giyemeyeceği belirsiz

Chivu'nun forma giydiği Inter ve Gattuso'nun milli takımı için kötü haberler.

Chivu'nun Inter'i ve Gattuso'nun milli takımı için kötü haberler. Alessandro Bastoni, Milan derbisinde Adrien Rabiot'ya yaptığı faulün ardından yaşadığı sakatlıktan henüz tam olarak iyileşemedi ve durumu iyi değil: Rumen teknik direktörün antrenman ve basın toplantısının ardından, yarın akşam Franchi Stadyumu'nda oynanacak Floransa deplasmanında Fiorentina'ya karşı forma giyemeyeceği resmen açıklandı.


PLAYOFF TEHLİKEDE Mİ? - Nerazzurri'nin savunma oyuncusu, takımla birlikte bir kısmı antrenmana katıldı, ancak yine de takımla birlikte Floransa'ya gitmeyecek. Bu gelişme, bir haftadan az bir süre sonra Dünya Kupası play-off maçına çıkacak olan Gennaro Gattuso'nun İtalya Milli Takımı'nı da doğrudan ilgilendiriyor. Perşembe akşamı Kuzey İrlanda ile oynanacak yarı final maçı öncesinde Gattuso, Inter'in savunma oyuncusundan vazgeçmek zorunda kalabilir: Bastoni yine de Coverciano'daki kamp için yola çıkacak.


INTER'DEN SON HABERLER - Bastoni'nin yanı sıra, Chivu'nun Lautaro Martinez ve Mkhitaryan'dan da mahrum kalacağı kesin. Ermeni oyuncu uyluk sakatlığı nedeniyle antrenmanlara ara verirken, Arjantinli kaptan ise henüz takımla antrenman yapmadı: buna rağmen yine de takımla birlikte Toskana'ya gidebilir.

