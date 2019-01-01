Bastian Schweinsteiger futbola veda ediyor

35 yaşındaki Alman futbolcu Bastian Schweinsteiger, sosyal medya hesabından futbolu bırakacağını açıkladı.

Kariyerinin büyük bir bölümünü devi 'te geçiren ve 2017'den beri Chicago Fire forması giyen Bastian Schweinsteiger, sezon sonu futbolu bırakacağını duyurdu.

Resmi Twitter hesabından jübile haberini açıklayan tecrübeli futbolcu, şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili taraftarlar, artık zamanı geldi. Bu sezonun sonunda aktif futbol kariyerime son vereceğim. Hem size hem de Bayern Münih, , Chicago Fire ve Milli Takımı'na teşekkür etmek istiyorum. Bu imkansız süreci benim için mümkün kıldınız. Ayrıca elbette ki eşim Ana Ivanovic'e ve aileme destekleri için teşekkür etmek istiyorum. Aktif bir futbolcu olarak kariyerime veda etmek, geçmişe biraz özlem duymama neden oluyor. Ancak aynı zamanda gelecekte beni bekleyen yeni serüvenleri de iple çekiyorum. Futbola her zaman bağlı olacağım. Birlikte geçirdiğimiz zamanlar için çok ama çok teşekkür ederim. Kalbimde her zaman bir yeriniz olacak. Saygılarımla, Basti."

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1992'de FV Oberaudorf'un altyapısında futbola başlayan Schweinsteiger, 860 Rosenheim ve Bayern Münih altyapısına geçtikten sonra 1999'da Bayern Münih'in U17 takımına girdi. U19'da oynadıktan sonra 2002'de A takıma yükselen Schweinsteiger, 13 yıl boyunca Alman ekibinin formasını giydi ve 386 resmi maçta görev aldı. 57 kez ağları havalandırıp 51 asiste imza atan Schweinsteiger, 8 lig şampiyonluğu, 7 Alman Kupası şampiyonluğu, 2 Alman Lig Kupası şampiyonluğu ve 2 kez de Alman Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Ayrıca 2012-13 sezonunda da Şampiyonlar Ligi kupasını ve 2013-14 sezonunda da UEFA Süper Kupası'nı kazandı.

2014'te milli takım ile Dünya Kupası'nı kaldıran Schweinsteiger, 2004'ten beri giydiği Almanya forması ile 121 maçta 24 gol atmayı ve 13 asist yapmayı başardı.

2015'te Manchester United'a transfer olan deneyimli isim, Kırmızı Şeytanlar ile 38 maçta 2 gol 2 asistlik performans sergiledi ve 2016'da İngiliz Kupası'nı, 2017'de İngiliz Lig Kupası'nı kazandı. Son olarak 2017'de Chicago Fire'a transfer oldu ve Amerikan ekibinde bugüne kadar 93 karşılaşmada 8 gol atıp 11 asist yaptı.