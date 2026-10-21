Barcelona içindeki herkes, dün salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'e karşı oynanacak maçın son derece zor olacağını biliyordu ve bu, Parc des Princes'te sahada gerçeğe dönüştü.

Şampiyonlar Ligi'nin kupa sahibi Paris Saint-Germain, Barcelona'yı 4-2 mağlup etmeyi başararak muazzam hücum gücüne sahip bir takım olduğunu kanıtladı.

Luis Enrique'nin adamları, bu sezon ilk kez yenilgi yaşayan rakiplerine üstünlük kurdu. Bunun nedeni, Barcelona'nın maçın farklı evrelerinde birçok hata yapmasıydı; ancak Barcelona bunlardan geleceğe yönelik, özellikle önümüzdeki pazar günü La Liga'daki Clasico'da Real Madrid ile karşılaşacağı maç için çok şey öğrenebilir.

İspanyol "Marca" gazetesi, Barcelona'nın Parc des Princes'te çöküşüne yol açan 6 hatayı belirledi ve bunları şöyle sıraladı:

Kayıp toplar

Barcelona'nın top kaybetmesi yenilginin başlıca etkenlerinden biriydi; ilk beş dakikada Pedri topu üç kez kaybederek Paris Saint-Germain'e net fırsatlar sundu.

Bu kayıplardan birinin ardından Kvaratskhelia direkten dönen bir şut çekti ve Joan Garcia maçtaki ilk iki kurtarışını yapmak zorunda kaldı.

İki gol, orta sahada yapılan top kaybından geldi; bunlardan biri Lamine Yamal aracılığıyla oldu. Barcelona Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırmak istiyorsa, özellikle sahanın o bölgesinde topu bu sıklıkta kaybetmeyi kaldıramaz.

Geniş alanlar

Paris Saint-Germain bu hataları değerlendirerek birçok fırsat yarattı; ayrıca Luis Enrique'nin adamları Barcelona'ya karşı 15 isabetli şut çekti; bu, son on yılda hiçbir rakibin Barça karşısında ulaşamadığı bir rakam.

Flick'in takımının savunmasını geliştirmesi ve arka hatta alanları daraltması gerekiyor; bu da ceza sahalarının delinmesini zorlaştırır.

Sınırlı verimlilik

Avrupa'da işi bitirmek şart. Barcelona maç boyunca hücum maharetini sergileyerek birçok fırsat yarattı, ancak Flick'in adamları kale önünde isabetten yoksundu.

Lamine muhteşem bir gol atmasına rağmen, Lamine, Raphinha ve Gordon en iyi formlarında değildi; zira Flick'in oyuncuları toplamda 18 şut çekti, ancak bunlardan yalnızca beşi isabetliydi.

Karşılıklı gol

Barcelona çoğu zaman kendi tercih ettiği ritmi maça dayatmakta başarısız oldu; maça hakim olmak yerine, Fransız takımının galibiyetiyle sonuçlanan karşılıklı gol düellosuna dönüştü.

İkinci yarıda Barcelona'nın üstünlük kurabildiği ve topa rakibinden daha fazla sahip olabildiği dönemler olsa da, bu onlara beraberlik golünü atma imkanı verdi; ancak sonunda topa sahip olmayı sürdürmek için gereken hakimiyetten yoksun kaldılar.

Rodri'nin yokluğu

Bu anlamda Rodri'nin varlığı son derece önemli. Flick'in oyuncularının oynama süresini yönetmekle yükümlü olduğu doğru, ancak Paris Saint-Germain'e karşı bunun gibi önemli bir maçta orta saha oyuncusunu feda etmesinin nedenini anlamak zor.

Real Madrid maçı pazar günü olsa da, önceki Altın Top sahibinin varlığı gerekli görünüyor; Katalan takımı onu ilk yarıda aradı; zira Pedri gereken ritmi dayatamadı ve Rodri ikinci yarıda Gavi'nin yanında oyuna girdiğinde, hiçbiri Blaugrana'nın ihtiyaç duyduğu coşku kıvılcımını çakmayı başaramadı.

Duran toplar

Dikkate alınması gereken bir diğer etken ise duran toplarda savunma; Barcelona bir kornerden gol yedi ve Lucas Hernandez'in kafa vuruşunu (ikinci gol) engelleyemedi.

Paris Saint-Germain, iyi tasarlanmış bir duran topu değerlendirerek gol attı ve fark Fransız takımı lehine 2-1 oldu.



